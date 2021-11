Herzogin Kate hat beim Remembrance Festival mit der Wahl ihrer Accessoires Prinzessin Diana geehrt.

Herzogin Kate (39) hat bei einer Gala im Rahmen des Remembrance Day, einem Gedenktag für verstorbene Mitglieder der Streitkräfte, die verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997) gewürdigt. Am Samstagabend beim Remembrance Festival in der Royal Albert Hall in London trug sie Schmuck von der Mutter ihres Ehemannes Prinz William (39). Wie die britische "The Sun" berichtet, zeigte sich die Herzogin mit Collingwood Perlenohrringen und Perlenarmband. Dazu kombinierte sie eine schwarze Midi-Tweed-Robe mit weißen Knöpfen und dreiviertellangen Ärmeln von Eponine. Ihre Haare fielen ihr offen über die Schultern.

Queen musste absagen

Am Sonntag nahm Kate unter anderem gemeinsam mit Prinz William, Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) auch an einem Gedenkgottesdienst teil. Dabei trug sie einen schwarzen Alexander-McQueen-Mantel mit weißem Kragen und roten Verzierungen an den Schultern und kombinierte dazu mit zurückgestecktem Haar einen Hut. Queen Elizabeth II. (95) hatte eigentlich geplant, ebenfalls persönlich an dem Gottesdienst teilzunehmen, kurz zuvor war jedoch bekannt geworden, dass die Monarchin absagen musste. Unter Berufung auf den Buckingham Palast berichtete die britische "BBC", dass Elizabeth II. mit Rückenproblemen zu kämpfen habe. Sie habe am Morgen "mit großem Bedauern" entschieden, nicht teilzunehmen. Die Königin habe sich "enttäuscht" gezeigt.