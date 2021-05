Einmal mehr möchte Herzogin Kate mit einer besonderen Aktion Gutes tun. Am Freitag hat sie deshalb kostenlose Fotobücher verteilt.

"Lasst die Suche beginnen", heißt es zu der jüngsten Aktion von Herzogin Kate (39), die in der Corona-Pandemie ein wenig Hoffnung schenken möchte. Im Rahmen eines Fotoprojekts, dessen Schirmherrin die Ehefrau von Prinz William (38) ist, hat sie Exemplare ihres neuen Fotobuchs "Hold Still" zum Mitnehmen an öffentlichen Orten in London platziert. Laut eines Tweets auf dem offiziellen Account des royalen Paares ließ sie die Bücher nicht nur in ganz Großbritannien verteilen, sie sollen auch einen Brief der Herzogin enthalten.

Ein Video zeigt Kate in einem langen, roten Mantel und hohen Pumps in Aktion. Darin legt sie eines der Exemplare zum Mitnehmen ab. Die Bücher sollen demnach unter anderem von Teilnehmern des Projekts und Jury-Mitgliedern an Orten platziert worden sein, die ihnen während des Lockdowns Hoffnung gaben. Die Herzogin ist bekanntlich selbst leidenschaftliche Fotografin. Die ergreifendsten Bilder wurden nun in einem Porträtbuch festgehalten, das es seit dem 7. Mai zu kaufen gibt.