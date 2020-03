Herzogin Kate und Prinz William: Ihr Herzensprojekt steht auch in Irland im Fokus

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) sind am ersten Tag ihrer Irlandreise unter anderem in den Genuss des traditionellen Guinness-Bieres gekommen. An Tag zwei ging es für das Paar am Mittwochvormittag zu "Jigsaw", dem National Centre for Youth Mental Health. Dort traf es auf Jugendliche und sprach mit ihnen über ihre Erfahrungen. Psychische Gesundheit liegt den Royals bekanntlich besonders am Herzen. Mit ihrer Stiftung unterstützen sie mehrere Charity-Projekte für mentale Gesundheit.

Zwischen Liebessprüchen und sozialer Ungerechtigkeit

Während Kate am ersten Tag ihres Irlandsbesuches gleich zwei grüne Outfits präsentierte, trug sie an Tag zwei zunächst eine dunkle Hose und eine dazu passende dunkle Polka-Dot-Bluse. Dafür führte William das Irland-Thema in seiner Kleidung fort und setzte auf einen grau-grünen Pullover.

Im Anschluss an den Besuch bei "Jigsaw" ging das Ehepaar die sogenannte "Love Lane" entlang. Dort hängen romantische Zitate aus Filmen und der Literatur sowie lokale Sprüche. Danach folgte eine Stippvisite im Savannah House. Die Wohltätigkeitseinrichtung für soziale Gerechtigkeit kümmert sich in schwierigen Zeiten um schutzbedürftige junge Menschen.