"Suits"-Star Patrick J. Adams hat den Fans einen unbekannten Einblick vom Set gewährt. Zu sehen gibt es darauf auch Herzogin Meghan.

Patrick J. Adams (42) schwelgt offenbar in Erinnerungen aus "Suits"-Zeiten. Die Anwaltsserie, die 2019 zu Ende ging, darf sich in den USA gerade über neues Zuschauerinteresse auf Netflix freuen. Auf dem Streamingdienst ist "Suits" seit den Sommermonaten sehr beliebt.

"Ich vermisse meine Freunde"

Adams, der in "Suits" die Hauptrolle des Mike Ross spielte, teilte einige ältere Fotos vom Set der Serie auf Instagram. "Ich vermisse meine Freunde", beschriftete er ein laut US-Medienberichten bisher unbekanntes Foto, das seine Co-Stars Sarah Rafferty (59) und Meghan Markle (42) zeigt. Auf dem Bild ist die heutige Herzogin Meghan, die seit 2011 die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane spielte, barfuß auf dem Boden liegend zu sehen. Ihre Füße hat sie an einen Schrank gelegt. Die ehemalige Schauspielerin trägt eine weiße Bluse und einen braunen Rock. Währenddessen sitzt Rafferty, die in der Serie als Donna Paulson auftrat, mit dem Telefon in der Hand auf einem Sofa und starrt in die Kamera.

Patrick J. Adams postete zudem weitere Schwarz-Weiß-Porträts von Meghan sowie den "Suits"-Stars Gabriel Macht (51), Rick Hoffman (53), Max Topplin (33) und Gina Torres (54). Er vermisse "jeden einzelnen von ihnen", fügte der kanadische Schauspieler hinzu.

Herzogin Meghan war zuletzt 2018 in "Suits" zu sehen

Meghan und Patrick J. Adams verließen die Serie zum Ende der siebten Staffel, das im Frühjahr 2018 ausgestrahlt wurde. Im Mai 2018 heiratete die Schauspielerin in England Prinz Harry (39). Einige ihrer "Suits"-Kollegen, darunter Adams, zählten zu den Gästen.

Heute lebt die 42-Jährige wieder in den USA, zusammen mit Harry war sie 2020 von England nach Kalifornien gezogen. Das Paar hat zwei Kinder, Archie (4) und Lilibet (2). Immer wieder gibt es auch Spekulationen über ein Comeback von Meghan als Schauspielerin ...

SpotOnNews