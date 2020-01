Herzogin Meghan: Ihre Halbschwester lästert im US-Fernsehen über sie

Als schlage Herzogin Meghan (38, "Suits") nicht schon genug medialer Gegenwind nach dem "Megxit" ins Gesicht, hat sich nun auch wieder ihre entfremdete Halbschwester Samantha Markle vor US-Kameras begeben. In der TV-Sendung "This Morning" wagte sich die Frau, mit der Herzogin Meghan Vater Thomas gemein hat, an eine Ferndiagnose hinsichtlich ihrer berühmten Schwester. Ihr wenig schmeichelhaftes Fazit: Meghan spielt nur eine Rolle und hat die "Rassismuskarte" ausgespielt, als ihr die Kritik an ihr und Prinz Harry (35) über den Kopf wuchs.

So habe Meghan in den Augen ihrer Schwester zu Beginn sehr wohl das Leben am britischen Königshof genossen und sich damit identifiziert. An ihrem "gespielten britischen Akzent" will das Samantha Markle überdeutlich erkannt haben. "Aber als die Öffentlichkeit anfing, einige der Ausgaben, Verhaltensweisen und gebrochenen Traditionen zu kritisieren, änderte sich die Stimmung."

Statt aber den Fehler bei sich selbst zu suchen, habe Meghan nach Ausreden gesucht, ist sich ihre Halbschwester sicher: "Es ist schockierend und schmerzhaft, dass das Thema Rassismus aufgekommen ist. Denn ich habe nie etwas gesehen, das rassistisch war. Es erscheinen mir falsch zugeordnete Schuldzuweisungen zu sein, um sich für viele Dinge aus der Verantwortung zu ziehen."