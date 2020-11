Herzogin Meghan hat in einem emotionalen Beitrag für die "New York Times" enthüllt, dass sie im Juli eine Fehlgeburt erlitten hat.

Herzogin Meghan (39) hat ihr zweites Kind verloren. Das enthüllte die Ehefrau von Prinz Harry (36) in einem am Mittwoch in der "New York Times" veröffentlichten Beitrag. Darin erzählt sie, dass sie die Fehlgeburt im Juli erlitten hat, als sie sich um ihren Sohn Archie (1) kümmerte: "Als ich mein erstgeborenes Kind umklammerte, wusste ich, dass ich mein zweites verlieren würde", schrieb Meghan. Zuvor habe sie einen schlimmen Krampf gespürt. Sie habe sich mit Archie im Arm auf den Boden fallen lassen und ein Schlaflied gesummt, "um uns beide zu beruhigen": "Die fröhliche Melodie war ein starker Kontrast zu meinem Gefühl, dass etwas nicht stimmte."

Weiter erzählt Meghan über den Verlust des ungeborenen Babys: "Stunden später lag ich in einem Krankenhausbett und hielt die Hand meines Mannes. Ich fühlte die Feuchtigkeit seiner Handfläche und küsste seine Knöchel, feucht von unseren beiden Tränen. Ich starrte auf die kalten weißen Wände und meine Augen waren glasig." Sie habe sich versucht, vorzustellen, wie sie darüber hinwegkommen würden. Dann habe sie Harry gefragt: "Bist du okay?", weil ihr klargeworden sei, dass dieser Satz zur Heilung führen könne.

"Ein fast unerträglicher Kummer"

In dem bewegenden Artikel erklärt Meghan zudem: "Ein Kind zu verlieren, bedeutet, einen fast unerträglichen Kummer zu ertragen." Viele hätten dies erlebt, "nur wenige sprechen darüber". Es sei entmutigend zu erfahren, so die Herzogin von Sussex, wie viele Frauen Fehlgeburten erlitten, und dennoch sei das Thema ein "Tabu". Sie forderte die Menschen auf, sich an Thanksgiving die Zeit zu nehmen, um Familie und Freunde zu fragen: "Geht es euch gut?"

Meghan, eine ehemalige Schauspielerin, hatte Prinz Harry im Mai 2018 geheiratet. Ein Jahr später kam Söhnchen Archie zur Welt. Harry und Meghan sind zu Beginn des Jahres von ihren Aufgaben als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses zurückgetreten. Seit Frühjahr lebt die Familie in Meghans Heimat Kalifornien.