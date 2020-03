Herzogin Meghan: Sie schaute überraschend im National Theatre vorbei

Gewohnt elegant zeigte sich Herzogin Meghan (38) am Donnerstagabend (5. März) anlässlich des Endeavour Fund Awards in London. Während ihres ersten Aufenthalts in Großbritannien seit dem "Megxit" besuchte sie vor der Abendveranstaltung bereits klammheimlich das National Theatre. Dessen Schirmherrschaft wurde ihr Mitte Januar 2019 von Queen Elizabeth II. (93) anvertraut. Diese war zuvor selbst 45 Jahre lang die Patronin des großen Theaterhauses. Dass die Frau von Prinz Harry (35) auch am Nachmittag bereits gut gekleidet unterwegs war, beweisen mehrere Schnappschüsse, die das Nationaltheater auf seinem Twitter-Account veröffentlichte.

Besuch im "Immersive Storytelling Studio"

In einer weißen Bluse mit Puffärmeln bezirzte die ehemalige Schauspielerin ("Suits") die Anwesenden in den Räumlichkeiten des Theaters. Dazu kombinierte sie einen ebenfalls weißen Bleistiftrock. In dem stylishen Outfit besuchte Meghan das "Immersive Storytelling Studio" der Einrichtung, "wo aufstrebende Technologien wie Virtual Reality genutzt werden, um neue Formen des dramatischen Geschichtenerzählens zu entwickeln", hieß es seitens des National Theatre.

Es wird erwartet, dass Harry und Meghan im Rahmen ihres aktuellen Aufenthalts im Vereinigten Königreich noch weiteren Einrichtungen Besuche abstatten, deren Schirmherrschaft sie übernommen haben.