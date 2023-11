Meghan nutzt ihren Kanada-Besuch mit Harry auch für ein eigenes Herzensprojekt. Am Dienstag besuchte sie die Organisation Justice for Girls.

Herzogin Meghan (42) hat ihren aktuellen Aufenthalt in Kanada für eine eigene Herzensangelegenheit genutzt. Eigentlich ist sie dort derzeit zusammen mit Ehemann Prinz Harry (39) auf Promo-Tour für die kommenden Invictus Games, die 2025 in Vancouver und Whistler stattfinden. Den vergangenen Dienstag verbrachte Meghan jedoch im Büro der gemeinnützigen Organisation Justice for Girls, die den Besuch der Duchess of Sussex mit mehreren Fotos auf Instagram festgehalten hat.

Meghan kam im weißen Ton-in-Ton-Outfit

Die Bilder zeigen Meghan unter anderem im regen Austausch mit den Helferinnen der Organisation, die sich für in Armut lebende Mädchen im Teenager-Alter einsetzt. Die 42-Jährige kam in einem legeren Outfit, bestehend aus weißer Marlenehose und einem weißen Langarmshirt. Dazu wählte Meghan ein paar zarte, goldene Ohrstecker und trug zudem zwei goldene Armreifen und eine ebenfalls goldene Uhr. Ihre Haare stylte sie glatt.

"Justice for Girls freute sich über den Besuch von Meghan, der Herzogin von Sussex", heißt es in dem Post. Schon im Jahr 2020 war sie bereits einmal bei der Organisation vor Ort. Mit Harry und Sohn Archie (4) lebte sie damals für einige Monate kurz nach dem "Megxit" zurückgezogen auf einem Anwesen in North Saanich auf der Vancouver Island in der Nähe der kanadischen Großstadt Vancouver.

Weiter heißt es in dem Instagram-Beitrag, dass die Gruppe sich über "Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für in Armut lebende Teenager-Mädchen in Kanada und auf der ganzen Welt" unterhalten habe und wie man sie in Sachen "Bildung, Freiheit von Gewalt, indigenen Rechten und Umweltgerechtigkeit" unterstützen kann. Meghan habe zudem "unbedingt mit zwei unserer jugendlichen Praktikanten chatten", wollen, "um über ihre persönlichen Kämpfe für Gerechtigkeit zu sprechen".

Mit Harry beim Eishockey

Meghans Besuch bei Justice for Girls folgte nach einem Auftritt bei einem Spiel der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL am Montag. Bei der Partie der Vancouver Canucks gegen die San Jose Sharks war Ehemann Prinz Harry für das Eröffnungsbully zuständig. Mit Meghan verfolgte er die Partie anschließend von der Ehrentribüne aus.