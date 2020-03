Herzogin Meghan: Strebt sie eine Rolle in einem Marvel-Film an?

Captain Meghan statt Captain Marvel? Heldin statt Herzogin? Das Gerücht, dass Prinz Harrys (35) Frau nach dem "Megxit" wieder vermehrt als Schauspielerin arbeiten will, kursiert schon länger durch die britischen Gazetten. Nun aber macht die Meldung die Runde, dass Herzogin Meghan (38) ihren Agenten darauf angesetzt haben soll, gezielt nach einer Rolle in einem Superhelden-Blockbuster zu fahnden. So berichtet es jedenfalls die britische Zeitung "Daily Mail".

Zwar wisse noch niemand, ob es sich dabei um einen Part in einer DC- oder Marvel-Verfilmung handeln könnte. Angeblich soll Herzogin Meghan aber schon einen exklusiven Deal mit Disney eingegangen sein, bei dem sie für ein nicht näher beschriebenes Projekt als Hintergrundsprecherin fungiere. Da Marvel zu Disney gehört, liegt die Vermutung also nahe, dass sie - wenn überhaupt - im Universum von Iron Man, Thor und Co. aufschlagen könnte.

Royaler Rächer der Schwachen?

Ein Ensemblecast, wie etwa die "Avengers"-Filme vorzuweisen haben, sei auch aus pragmatischer Sicht ein Vorteil für Meghan, wie die Seite einen vermeintlichen Insider zitiert: "Sie weiß, dass sie einen Film nicht alleine als Schauspielerin tragen kann. Die Zuschauer würden nicht über die Tatsache hinwegkommen, dass sie Meghan Markle ist." Als eine von vielen Hauptfiguren sähe dies schon ganz anders aus. Und auch die bloße Vertonung einer Superheldin, also ohne selbst auf der Leinwand zu erscheinen, sei laut des Berichts eine denkbare Option für Meghan.

Ob nun Hirngespinste oder nicht, Fakt ist, dass sich wohl jedes Filmstudio um Herzogin Meghan reißen würde, sollte sie ein Comeback als Schauspielerin anstreben. Denn aus Meghan Markle, einer wenig beachteten Seriendarstellerin ("Suits"), ist nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry nicht nur eine Herzogin geworden, sondern damit einhergehend wohl auch ein massiver Zuschauermagnet. Was zu ihrem potenziellen Superheldinnennamen führt: Meghneto!