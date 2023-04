Herzogin Meghan bleibt der Krönung am 6. Mai fern. Ein Paukenschlag, der die Beziehung zur Königsfamilie noch einmal verschlechtern dürfte.

Was auch immer die Gründe für diese Entscheidung sind: Sie wird noch lange nachhallen in Großbritannien und in der Königsfamilie. Nach wochenlangen Spekulationen hat der Palast am 12. April verkündet, dass Prinz Harry (38) zur Krönung am 6. Mai nach London reisen wird. Meghan hingegen bleibt mit den Kindern Archie (3) und Lilibet (1) in Kalifornien. Ein Paukenschlag, der offenbart, wie schlecht das Verhältnis zwischen Meghan und ihrer Schwiegerfamilie offenbar ist.

Archie feiert am Krönungstag seinen vierten Geburtstag

Wie schlecht ist es wirklich, nachdem das abtrünnige Paar im Dezember in einer Netflix-Doku erneut über das Königshaus ausgepackt hatte? Vor allem Meghan fiel darin mit Bemerkungen über die Traditionen am Hofe auf. Sie machte sich zum Beispiel über das Knicksen lustig. Doch warum kommt sie nicht? Laut britischen Medienberichten könnte ihr der angebliche Wunsch nach einem Platz auf dem Balkon verwehrt worden sein und ihre Kinder wurden nicht eingeladen, wie unter anderem der "Sunday Telegraph" berichtet hatte? Wie auch immer: Die Situation scheint sehr angespannt und verfahren. Zwar heißt es aus verschiedenen Quellen, dass Meghan wegen Archies Geburtstag zuhause bleibt. Er wird am Krönungstag vier. Ihr Freund Omid Scobie (41), betont auf Twitter, dass dies "eine Rolle in der Entscheidung des Paares gespielt" habe. Oder handelt es sich dabei nur um eine vorgeschobene Ausrede?

Bei ihren letzten Auftritten durfte Meghan nur eine Nebenrolle spielen

Drei Jahre ist der sogenannte Megxit nun her, also der Ausstieg von Meghan und Harry aus der Königsfamilie und ihr Umzug nach Amerika. Seitdem musste das britische Königshaus bei großen Anlässen immer wieder austarieren, wie und ob die beiden berücksichtigt werden. Zur viertätigen Platin-Thronfeier von Queen Elisabeth II. (1926-2022) im Juni 2022 reisten sie an, durften aber nur einen einzigen öffentlichen Auftritt beim Dankgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale absolvieren.

Im Vorfeld der Beisetzung der Queen im September 2022 wurde viel diskutiert, ob Harry hinter dem Sarg herlaufen darf und ob er Uniform oder Anzug trägt. Damals hatte ihn Meghan noch zur Trauerfeier begleitet. Der gemeinsame Auftritt mit Prinz William (40) und Kate (41) am Blumen-Meer vor Schloss Windsor schürte zudem die Hoffnung auf eine Versöhnung der Familie.

Wenn sie jetzt nicht nach London reist, dann wohl nie mehr?

Die hat sich jetzt wohl zerschlagen. Womöglich endgültig. Denn wenn Meghan nicht einmal zu dem Jahrhundert-Ereignis kommt, weshalb soll sie jemals wieder nach Großbritannien reisen? Als nächstes stehen "Trooping the Colour" am 21. Juni und Charles' 75. Geburtstag am 14. November an. Unwahrscheinlich, dass die 41-Jährige zu diesen Terminen der Königsfamilie kommen wird. Damit eröffnet sich auch die Frage, wann der König jemals wieder seine Enkelkinder Archie und Lilibet sehen kann.

Karriere statt Krönung

Während Prinz Harry sich also auf die Reise nach London vorbereitet, arbeitet Meghan an ihrer Karriere. Wie "The Sun" berichtet, treibt sie den Relaunch ihrer Internetseite "The Tig" voran. Ihren Lifestyle-Blog hatte sie 2017 nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry eingestellt. Nun soll bereits ein neues Logo entwickelt und "The Tig" als Marke angemeldet worden sein. Demnach befasse sich die Website mit "Essen, Kochen, Rezepten, Reisen, Beziehungen, Mode und Stil".