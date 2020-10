Ein weiterer großer Schritt: Herzogin Meghan und Prinz Harry haben die offizielle Webseite ihrer "Archewell"-Stiftung gestartet.

Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) haben den Launch der Webseite für ihre gemeinnützige Organisation gefeiert: "archewell.com" ist nun aufrufbar. Dort erwartet Interessierte eine schlicht gehaltene Seite mit den ersten Informationen über die Stiftung.

Auf beigem Hintergrund ist zum einen eine Namenserklärung festgehalten. "Arche" wird als griechisches Wort für "Quelle der Handlung" vorgestellt - daher auch der Name ihres Sohnes Archie (1). "Well" wird die Bedeutung "reiche Quelle oder Versorgung; Ein Ort, an dem wir tief graben" zugeordnet. Zum anderen werden Nutzer auf der Seite dazu eingeladen, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen, um über die Aktivitäten der Organisation informiert zu werden. Auch sind Kontaktmöglichkeiten zur Stiftung in Form einer Adresse in Los Angeles und einer E-Mail-Adresse auf der Webseite zu finden.

"Archewell" als Nachfolger von "Sussex Royal"

Harry und Meghan mussten mit dem Start ihrer neu geplanten Dachorganisation lange warten. Die Marke wurde von den US-Behörden zunächst aus verschiedenen Gründen nicht eingetragen, unter anderem soll der Zweck zu vage gewesen sein, wie "The Sun" meldete. Zudem hieß es, dass das Paar seine wohltätige Arbeit zunächst auf die Auswirkungen der Corona-Krise konzentrieren und die "Black Lives Matter"-Bewegung unterstützen wolle. Dass die Organisation noch 2020 an den Start geht, galt als unwahrscheinlich.

Zuvor hatten Meghan und Harry ihre Wohltätigkeitsorganisation "Sussex Royal" geschlossen, bevor sie Ende März formell als Senior Royals von ihren Aufgaben in der britischen Königsfamilie zurücktraten und in die USA umzogen.