Herzogin Meghan und Prinz Harry: Sie melden sich erholt von ihrer Auszeit zurück

Endlich sind sie zurück: Prinz Harry (35) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (38) haben nach ihrer Auszeit in Kanada mit ihrem Sohn Archie (acht Monate) am Dienstag ihren ersten royalen Termin für dieses Jahr wahrgenommen. Das Paar besuchte laut der britischen "Daily Mail" das Canada House in London und traf Janice Charette, die kanadische Hochkommissarin für das Vereinigte Königreich. Bei ihr bedankten sich die britischen Royals für die herzliche Gastfreundschaft, die sie bei ihrem Aufenthalt in Charettes Heimatland erfahren durften.

Die sechswöchige Pause ist dem Paar sichtlich wohl bekommen. Mit einem besonders strahlenden Lächeln begrüßte Herzogin Meghan die Fotografen und Royal-Fans vor dem Canada House. Bei ihrem Auftritt trug sie einen eleganten Camel Coat von Stella McCartney und kombinierte dazu ein ockerfarbenes Rollkragenoberteil und einen dunkelbraunen Rock in fließendem Stoff von Massimo Dutti. Prinz Harry wählte einen dunkelblauen Anzug mit hellblauer Krawatte.

Zuletzt zeigten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex im November gemeinsam in der Öffentlichkeit. Anschließend verabschiedeten sie sich mit dem mittlerweile acht Monate alten Archie in ihre Auszeit und verbrachten Weihnachten mit Meghans Mutter Doria Ragland (63) in Kanada.