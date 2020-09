Die "heute journal"-Zuschauer rätselten am Freitag, warum hinter Claus Kleber ein Mann im Schutzanzug erschien. Die Auflösung gab es später.

"aspekte"-Moderatorin Katty Salié (45) hat am Freitagabend (11. September) die Auflösung des Rätsels geliefert, das zuvor die Zuschauer des ZDF-Nachrichtenmagazins "heute journal" beschäftigte. In der Sendung war hinter Claus Kleber (65) ein vermummter Mann im blauen Ganzkörperschutzanzug aufgetaucht.

"Engel" im Vordergrund

Katty Salié erklärte bei "aspekte" anschließend, dass es sich um eine Aktion handelte, die schon in anderen Sendungen zu sehen war. Es gehe dabei um die Menschen, die im Hintergrund "den Laden am Laufen halten" und nicht angemessen dafür honoriert werden, so die Moderatorin: die systemrelevanten Menschen, die im Gegensatz zu TV-Moderatoren in der Öffentlichkeit "eher selten zu Wort kommen". Der Künstler Christian Jankowski (52) mache ihre Gedanken hörbar und stelle sie durch seine Medienkunst in den Vordergrund.

Jankowski lege die Worte der systemrelevanten Menschen, die er "Engel" nennt, Moderatoren in den Mund. Der Künstler arbeitet auch mit der Biennale von Bangkok zusammen, wie in einem Beitrag des Kulturmagazins zu sehen ist. Auch dort hat er Fernsehsender gefunden, in denen Krankenpfleger und Co. geisterhafte Auftritte in Schutzanzügen haben.