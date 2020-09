Hilaria und Alec Baldwin haben den Namen ihres fünften Kindes verraten. Und ein erstes richtiges Foto von dem Jungen gibt es auch zu sehen.

"Wir möchten euch gerne Eduardo Pau Lucas Baldwin vorstellen", gibt Hilaria Baldwin (36) den Namen des fünften gemeinsamen Kindes mit Ehemann Alec Baldwin (62) auf Instagram bekannt. Und ihre Follower erfahren noch mehr, denn dieser Name hat eine Bedeutung: "Reicher Hüter des Friedens und des Lichts". Der kleine Kerl kam demnach am 8. September 2020 um 19:46 Uhr in New York zur Welt. Auf dem Foto, das die 36-Jährige dazu gepostet hat, blickt er in einer beigen Häkeldecke gewickelt mit seinen braunen Augen aufmerksam in die Welt.

Seine vier großen Geschwister dürfte er inzwischen auch schon kennengelernt haben. Denn wie die Yoga-Expertin in den Insta-Stories schreibt, habe "Edo" ihr beim Zu-Bett-bringen der vier geholfen und Gassi mit den Hunden seien sie auch schon gewesen. Seit Beginn der Corona-Krise lebt die nun siebenköpfige Familie mit den drei Hunden isoliert in einem Haus am Meer.

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2011 ein Paar, seit 2012 verheiratet und haben nun fünf gemeinsame Kinder: Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (wird im September 4) und Romeo (2). Alec Baldwin hat zudem aus der Ehe (1993-2002) mit Kim Basinger (66) Tochter Ireland Baldwin (24).