Hilary Duff: Romantisches Hochzeitsalbum mit privaten Schnappschüssen

Schauspielerin Hilary Duff (32, "Younger") ist seit dem 21. Dezember eine verheiratete Frau. Im Garten ihres Anwesens in Los Angeles hat sie ihrem Partner, dem US-Musiker Matthew Koma (32, "Wasted"), das Jawort gegeben. Nun zeigen neue Bilder bei Instagram, wie romantisch, familiär und elegant die Hochzeit des Paares wirklich war.

Erinnerungen an den "magischsten Tag"

Auf einem der Fotos ist Duff in ihrem maßgeschneiderten Cape-Brautkleid der britischen Modedesignerin Jenny Packham (54) zu sehen, auf dem Arm ihre einjährige Tochter Banks Violet Blair. Die Aufnahme scheint entstanden zu sein, als die beiden gemeinsam zum Altar schritten. Dazu schrieb Duff: Ihre Tochter habe kurz vorher so lange geweint, "bis wir die Tür öffneten und sie wusste, dass wir auf ihren Papa und ihren Bruder zulaufen". Ein Bild der besagten Männer veröffentlichte die Schauspielerin ebenfalls und kommentierte es liebevoll mit den Worten "Die besten Männer, die ich kenne".

Nach der Trauung

Auch Duffs frisch angetrauter Ehemann schien nicht länger an sich halten zu können und teilte bei Instagram weitere Erinnerungen an den großen Tag. "Ich und meine Ehefrau", schrieb er etwa zu einem Schnappschuss, der das Paar offenbar kurz nach der Trauung zeigt. Hand in Hand lachen sie in die Kamera, während neben ihnen die Stuhlreihen mit ihren Hochzeitsgästen zu erkennen sind. Ein weiteres Bild zeigt die Schauspielerin und den Musiker freudestrahlend auf der Tanzfläche.

Wie sehr Duff den "magischsten Tag" mit ihren Liebsten genossen hat, ist unschwer zu erkennen. Nicht nur sie, auch Koma kann seine Freude auf einem Schnappschuss in Schwarz-Weiß nicht verbergen. Getoppt wird dieser Moment wohl nur von einem niedlichen Familienbild, das die Eheleute sowie die beiden Kinder kniend auf dem Rasen zeigt. "Wirklich traurig, dass dieser Tag so schnell vergangen ist", kommentierte die Schauspielerin das Foto.

Zum zweiten Mal im Hafen der Ehe

Duff und Koma sind seit 2017 ein Paar. Ihre Liebe wurde 2018 mit der Geburt der gemeinsamen Tochter Banks Violet Blair gekrönt. Für die Sängerin und Schauspielerin ist es bereits die zweite Ehe: Von 2010 bis 2015 war sie mit dem kanadischen Ex-Eishockeyspieler Mike Comrie (39) verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt Sohn Luca Cruz (7).