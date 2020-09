Das muss Liebe sein: Matthew Koma überrascht bei Instagram mit einem neuen Tattoo. Er hat Ehefrau Hilary Duff auf seinem Hintern verewigt.

Ob sich Matthew Koma (33) sein jüngstes Motiv wohl gut überlegt hatte, ehe er zum Tätowierer ging? Auf der linken Pobacke des US-Musikers prangt neuerdings in geschwungener Schrift der Name seiner Liebsten: Hilary. Sarkastisch kommentierte er den Schnappschuss bei Instagram mit den Worten: "Viel Glück beim Gewinnen eines Streites mit deiner Frau, wenn ihr Name auf deine Pobacke tätowiert ist."

Schauspielerin Hilary Duff (32, "Raise Your Voice"), die seit 2019 mit Koma verheiratet ist, scheint dies offenbar ganz ähnlich zu sehen. Auch sie kommentierte das Foto des nackten Hinterns, zunächst liebevoll, dann schadenfroh: "Feinster kleiner Po. Jetzt sitzt du in der Klemme, Junge." Verantwortlich für das Tattoo zeichnet übrigens Curt Montgomery, der auch schon Sängerin Halsey (25) und "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (24) als Kundinnen begrüßen durfte.