Hitzewelle: Diese stylischen Mode-Trends helfen an heißen Sommertagen

Der Sommer ist da - und mit ihm die Temperaturen, die den Alltag unerträglich machen. Mit diesen Mode-Trends bewahrt man einen kühlen Kopf.

Das Thermometer schreibt über 30 Grad und die Prognosen für die kommenden Wochen sehen ähnlich aus. Da möchte man am liebsten nur rumliegen und sich im See eine erfrischende Abkühlung holen. Wer aber ins Büro muss und nicht das Vergnügen hat, den Tag im Bikini zu verbringen, sollte Hitze-adäquat gekleidet sein. Diese Modetrends sind nicht nur stylisch, sondern helfen gleichzeitig beim Überstehen der Sommerhitze.

Leinenkleider

Bei Hitze gilt: Synthetische Stoffe durch natürliche ersetzen - wie zum Beispiel Leinen. Das Material hat von Natur aus kühlende Eigenschaften, weil seine Fasern Feuchtigkeit absorbieren. Der leichte Stoff fühlt sich wie eine zweite Haut an und ist noch dazu eine nachhaltige Option.

Und Glück gehabt: Leinen in allen Formen ist diesen Sommer besonders im Trend - egal ob als Kleid oder Hose. Das Leinenkleid in Midilänge ist besonders angesagt und in gedeckten Farben wie Weiß, Schwarz oder Erdtönen ein echter Hingucker.

Oversize-Hemdblusenkleider

Eng anliegende Kleidung gilt es an heißen Sommertagen zu vermeiden - sie trägt dazu bei, dass man stärker schwitzt. Die Reibung kann schlecht für die Haut sein und ist zudem noch unangenehm. Luftige, weite Kleidung ist viel ratsamer. Ein Glück, dass diesen Sommer weite Hemdblusenkleider in Oversize im Trend liegen. Diese sind nicht nur alltagstauglich, weil sie Bewegungsfreiheit bieten und nicht unangenehm auf der Haut liegen, sondern auch optisch einer der Modetrends im Sommer 2020 schlechthin sind.

Auch hier sollte man auf natürliche Stoffe setzen, um der Hitze standzuhalten: Leinen, Baumwolle oder Seide sind dabei zu empfehlen. Das Hemdblusenkleid gibt es in lang- und kurzärmelig, es lässt sich vielfältig kombinieren und kann im Büro, in der Stadt und auch am Strand mit Bikini getragen werden - entweder als Kleid oder lässig mit Shorts kombiniert.

Organza-Kleider und -Tops

Einer der Trend-Stoffe des Sommers 2020 ist Organza - überall sieht man Kleider und Oberteile aus dem schillernden Stoff, in den unterschiedlichsten Farben. Und das aus gutem Grund: Das Material eignet sich hervorragend für heiße Tage, da der Stoff leicht und fließend ist, und nebenbei eine kühlende Wirkung hat. Aber Achtung: Oft werden Organza-Kleider heute aus Nylon und Polyester hergestellt, wovon im Sommer eher abzuraten ist. Wer wirkliche Abkühlung haben möchte, sollte auf echte Seide setzen.