Mit romantisch-verspielten Looks machen Hochzeitsgäste in diesem Jahr alles richtig.

Die Hochzeitssaison 2022 startet. Mit diesen Outfit-Inspirationen wird die Frage "Was ziehe ich als Gast nur an?" hinfällig.

2022 soll das Jahr der Hochzeiten werden. Viele Brautpaare mussten ihre Feierlichkeiten in den vergangenen Jahren verschieben und freuen sich nun auf ihr großes Fest der Liebe. Hochzeitsgäste stehen nun vor der alles entscheidenden Frage: Was ziehe ich bloß an? Diese Inspirationen helfen bei der Frage nach den perfekten Outfits für die anstehende Hochzeitssaison.

Die Grundregeln für Hochzeitsgäste

Es gilt natürlich, ein paar grundlegende Regeln zu beachten. Erstens: Man stiehlt der Braut nicht die Show. Das heißt, Outfits in Weiß- und Creme-Tönen sowie allzu extravagante Looks sind tabu. Verzichten sollte man außerdem auf tiefe Ausschnitte, extreme Schlitze und kurze Mini-Kleider. Vor allem bei kirchlichen Trauungen sollte man als Gast nicht zu viel Dekolleté zeigen und ein Outfit wählen, bei dem die Schultern bedeckt sind. Bei trägerlosen Kleidern bietet es sich an, für die Zeremonie ein passendes Jäckchen oder eine Stola mitzunehmen.

Umso harmonischer wirkt das Gesamtbild, wenn Paare als Hochzeitsgäste ihre jeweiligen Looks aufeinander abstimmen. Der Mann kann zum Beispiel Hemd, Krawatte oder Fliege im Farbton des Kleids seiner Partnerin wählen. Als Hochzeitsgast macht man normalerweise nichts falsch, wenn man sich an den Dresscode Cocktail hält: festlich gekleidet, aber weniger formell und mit einer individuellen Note.

Romantisch-verspielt

Hochzeiten sind Feste der Liebe. Ein romantischer Look bietet sich daher als Gast an. Wie gut, dass im Jahr 2022 softe Pastellfarben und florale Prints voll im Trend sind. Mit zarten Farbtönen wie Rosa, Apricot oder Lavendel lassen sich wunderschöne verspielte Looks kreieren. Auch Kleider mit Puffärmeln und femininen Volants sind ganz vorne mit dabei und eignen sich wunderbar für einen bezaubernden Wedding-Look. Besonders angesagt sind dieses Jahr außerdem Kleider in Midi-Länge.

Beim Haarstyling geht Natürlichkeit vor. Die Haare werden entweder streng nach hinten gebunden oder locker hochgesteckt. Für mehr Romantik im Look kann man mit schlichten Blumen-Haarkränzen oder dezenten Hair-Accessoires arbeiten.

Minimalistisch-elegant

Konträr zum romantisch-verspielten Ansatz geht der andere Trend, auf den Hochzeitsgäste 2022 setzen können. Statement-Looks in figurbetonten Jumpsuits oder eleganten Hosenanzügen strahlen jede Menge Power aus. Etwas zurückhaltender wirkt der Look, wenn man auch hier auf zarte Pastellfarben setzt.

Wer lieber zu kräftigen Farben greift wie zum Beispiel einem leuchtenden Dunkelblau, sollte darauf achten, das Outfit monochrom zu halten. Mit schlichten, filigranen Accessoires in Gold oder Silber können elegante Akzente gesetzt werden.