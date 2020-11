Überraschend günstig, aber auch überraschend gut? Apple schickt den HomePod mini ins Rennen. Doch lohnt sich die Anschaffung?

2018 erfolgte mit dem HomePod aus dem Hause Apple ein Angriff auf den Smart-Speaker-Markt, der zuvor von Google Home und Amazon Echo beherrscht wurde. Seitdem wohnt neben Alexa und Google auch Siri in vielen Wohnungen und Häusern von Technikfans. Doch der heute immer noch rund 320 Euro teure HomePod ist nicht nur groß, sondern trägt auch einen stolzen Preis.

Jetzt reagierte das Unternehmen aus Cupertino und zog - wie seine Konkurrenten im Übrigen schon lange - nach: Der HomePod mini schließt die Lücke im Apple-Angebot und bietet eine kleinere und günstigere Variante. Der nur 96,50 Euro teure Smart Speaker ist in den gewohnten Apple-Farben Space Grau und Weiß erhältlich und optisch stark an seinen großen Bruder angelehnt.

Der intelligente Lautsprecher unterstützt selbstredend die Apple-eigene Sprachassistentin Siri und kann mit Sprachbefehlen sämtliche Smart-Home-Module ansteuern. Im ersten Test der Nachrichtenagentur spot on news überzeugten die Geräte vor allem aufgrund des erstaunlich guten Klangs dank der verbauten 360-Grad-Lautsprecher. Im Verhältnis zur geringen Größe (84,3 mm hoch, 97,9 mm breit, 345 g schwer) bieten die kleinen Geräte eine überraschende Klangfülle.

Dank Intercom-Funktion Sprachnachrichten verschicken

Außerdem unterstützen die HomePod minis auch die neue Gegensprechfunktion Intercom. So kann man mit sämtlichen Apple-Devices Sprachnachrichten an einzelne Räume oder auch an alle miteinander verbundenen Geräte verschicken. Gerade für größere Familien sicherlich ein nettes Gimmick, möchte man sein Kind zum gemeinsamen Abendessen an den Tisch rufen, ohne aus der Küche ins Kinderzimmer laufen zu müssen, falls in den entsprechenden Räumen HomePods stehen sollten. Ein "Hey Siri Intercom, kommt alle zum Essen!" genügt...

Fazit

Dank des für Apple-Verhältnisse günstigen Preises wurde mit dem HomePod mini eine echte Alternative zum herkömmlichen HomePod geschaffen. Gerade in kleinen Räumen reicht die Mini-Variante im Prinzip vollkommen aus. Auch ist die Verknüpfungsfunktion, also die Verbindung mehrerer HomePod minis als Ergänzung oder Stereo-Paar, für manche Apple-User sicherlich eine interessante Option.

Wer also sein SmartHome erweitern oder einfach mal in die Welt der Smart Speaker hinein schnuppern möchte, der sollte sich mit der neuen Variante auseinandersetzen. Für nicht Apple-User sei gesagt: Ohne passendes iPhone oder iPad kann auch der HomePod mini im Prinzip gar nichts. Somit bietet sich der Lautsprecher auch als Geschenk nur für iOS-Nutzer an.