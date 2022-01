Thierry Mugler nahm bei "GNTM" neben Heidi Klum in der Jury Platz. ProSieben zollt dem Designer deshalb mit einer alten Folge Tribut.

Der plötzliche Tod von Modedesigner und Fotograf Thierry Mugler (1948-2022) am 23. Januar hat in der Modewelt eine Welle der Trauer ausgelöst. In Gedenken an den kreativen Modeschöpfer wird ProSieben am 27. Januar ab 23:45 Uhr eine alte "Germany's next Topmodel"-Folge der 16. Staffel wiederholen, in der Mugler zu Gast war und Heidi Klum (48) in der Jury unterstützt hat. Das hat der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Klum hat sich vor wenigen Tagen ebenfalls mit rührenden Worten in den sozialen Medien von dem Stardesigner verabschiedet. "Deine Kreationen werden für immer in meinem Herzen leben, zusammen mit deiner Großzügigkeit, Leidenschaft und Freude", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto, das die beiden bei "GNTM" auf den Jury-Stühlen zeigt.