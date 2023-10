So schminkt man den Beauty-Hack selbst nach

Honey Lips So schminkt man den Beauty-Hack selbst nach

Ein Beauty-Hack erlebt derzeit einen Hype: Honey Lips. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingen die schimmernden Lippen jedem.

Wer für einen knalligen Lippenstift im Alltag nicht mutig genug ist, kann nun diesen Beauty-Hack ausprobieren. Honey Lips sind gerade angesagt und lassen unsere Münder im kühlen Herbst strahlend und gleichzeitig gepflegt aussehen. Wie man die Honiglippen selbst zu Hause nachkreiert? Hier gibt es die besten Tipps.

Schritt für Schritt Honey Lips schminken

Honey Lips bestechen durch einen gelb-braunen Farbton. Da beim Schminken Lidschatten zum Einsatz kommt, entsteht am Ende ein außergewöhnlicher Schimmer auf den Lippen. So geht es:

Ehe es ans Schminken geht, gilt es, die spröden Lippen mit einem Peeling zu pflegen, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Anschließend mit viel Feuchtigkeit pflegen. Benötigt werden für die Honey Lips ein goldener Lidschatten, ein feiner Pinsel, ein bräunlicher Lipliner und ein Lipgloss in Braun oder Rosé.

Als erstes den goldenen Lidschatten mit dem Pinsel in die Mitte der Ober- und Unterlippe auftragen. Dafür auch die Fingerspitze nehmen und tupfen. Der Lippenbogen wird so automatisch betont, was unsere Münder optisch größer wirken lässt. Danach mit dem Lipliner die Konturen der Lippen nachziehen. Das sorgt für zusätzliches Volumen. Zu guter Letzt den Lipgloss auftragen - fertig sind die trendigen Honey Lips. Auch auf Instagram oder TikTok gibt es derzeit viele Tutorials für den Beauty-Hack.

Durch die herbstlichen, aber dezenten Farbtöne eignet sich der Look ideal für den Herbst. Den goldenen Lidschatten auch für die Augen verwenden, um für noch mehr Glanz zu sorgen.

Lippenpflege mit Honig selber machen

Apropos Honey: Honig ist für die Lippen auch ein beliebtes Pflegemittel. Einen Lipbalm mit extra viel Feuchtigkeit lässt sich auch ganz leicht selber machen.

Benötigt werden: ein leeres Döschen, 2 TL Bienenwachs, 2 TL Mandelöl, 2 TL Honig und 5 Tropfen eines ätherischen Öls.

Bienenwachs und Mandelöl in einem warmen Wasserbad schmelzen. Honig und Öl hinzufügen. Die flüssige Masse in die Dose geben und 20 Minuten im Kühlschrank erkalten lassen. Fertig ist die Lippenpflege.