Doppelte Dosis für Horst-Lichter-Fans um die Feiertage: Erst ein Special von "Bares für Rares", dann düst er mit dem Motorrad zu Hans Sigl.

Für Fans von Horst Lichter (59) gibt es um Weihnachten 2021 im ZDF gleich doppelt Bescherung. Am 22. Dezember steigt eine vorweihnachtliche XXL-Sendung von "Bares für Rares". Am Ersten Weihnachtsfeiertag reist der TV-Koch und Moderator dann in "Horst Lichters Traumrouten" mit dem Motorrad bis nach Südtirol.

In der Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares" stellen sich als prominente Besucherin Cathy Hummels (33) den Expertisen von Dr. Heide Rezepa-Zabel (56) und Co. Die Influencerin und Moderatorinnen wagt sich mit der Unterstützung einer Freundin in die Höhle der Händler auf Schloss Drachenburg. Sie will ein asiatisches Objekt zu Geld machen.

Mit Kai Wiesinger zu Hans Sigl in Österreich

Am Ersten Weihnachtsfeiertag geht es auf "Horst Lichters Traumrouten" in Richtung Südtirol. Motorrad-Fan Lichter startet mit seinem Reisebegleiter, dem Schauspieler Kai Wiesinger (55) im Allgäu. Auf ihren Bikes brettern die beiden durch Österreich nach Südtirol.

Auf dem Weg machen sie Halt bei Wiesingers Kollege Hans Sigl (48). Der "Bergdoktor"-Star zeigt seinen Gästen Originalschauplätze der ZDF-Hitserie. Lichter und Wiesinger besuchen in Österreich außerdem einen Lederhosenschneider und einen Lüftlmaler, also einen traditionell arbeitenden Fassadenmaler.

"Horst Lichters Traumrouten" läuft am 25. Dezember um 19:15 Uhr im ZDF. Bereits ab 10 Uhr steht die Sendung in der Mediathek bereit.