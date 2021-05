Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er soll keine Krankheitssymptome haben.

Horst Seehofer (71) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab sein Sprecher Steve Alter am späten Montagnachmittag via Twitter bekannt: "Bundesinnenminister Seehofer hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Er befindet sich in häuslicher Isolation und hat derzeit keine Krankheitssymptome", heißt es in dem Post.

Mitte April war der Bundesinnenminister gegen das Virus erstgeimpft worden, wie sein Sprecher am 15. April ebenfalls via Twitter weitergab. "BM Seehofer hat gestern die erste Impfung gegen COVID-19 erhalten. Das sagte er auf Nachfrage in der BPK", schrieb Alter.