"How to Sell Drugs Online (Fast)" mit Maximilian Mundt (v.r.n.l.), Damian Hardung und Danilo Kamperidis geht weiter.

How to Sell Drugs Online (Fast): Dritte Staffel für die deutsche Netflix-Serie bestätigt

Das Ende der zweiten Staffel hat es angedeutet: Netflix spendiert der deutschen Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" eine dritte Staffel.

Die Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" geht in die Verlängerung. Der Streamingdienst Netflix hat eine dritte Staffel für das deutsche Original bestellt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die neuen Folgen werden derzeit bereits in und um Köln produziert. Staffel zwei ist seit dem 21. Juli verfügbar - das etwas abrupte Ende hat bereits vermuten lassen, dass die Geschichte weitergehen wird.

Neuzugang im Hauptcast

Die Hauptdarsteller Maximilian Mundt (24, Moritz), Danilo Kamperidis (geb. 2000, Lenny), Damian Hardung (21, Dan), Lena Klenke (24, Lisa) und Lena Urzendowsky (geb. 2000, Kira) kehren zurück. Als Neuzugang vervollständigt in Staffel drei Langston Uibel (22) den Hauptcast.

"How to Sell Drugs Online (Fast)" von den Machern Matthias Murmann (geb. 1984) und Philipp Käßbohrer (36) ist laut dem Streamingdienst "die meist gestreamte deutsche Netflix Original Serie in Deutschland". Zudem begeistert sie weltweit die Zuschauer - unter anderem in Italien, Frankreich und Brasilien.