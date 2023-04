Das Krönungskonzert auf Schloss Windsor hat seinen Moderator gefunden. "Paddington"-Star Hugh Bonneville wird die Musikstars ankündigen.

"Paddington"-Star Hugh Bonneville (59) freut sich auf seine neue Aufgabe: Der Schauspieler wird der Gastgeber des Krönungskonzerts sein. Das hat die "BBC" bekannt gegeben. Die Veranstaltung auf Schloss Windsor findet am 7. Mai statt, dem Tag nach der Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey. Bonneville, der durch die Serie "Downton Abbey" und die "Paddington"-Filme bekannt wurde, wird dann Stars wie unter anderem Take That, Lionel Richie (73) und Katy Perry (38) ankündigen.

Bonnevilles Aufgabe bei dem Konzert kann britischen Medienberichten zufolge als Hommage an die im September verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) betrachtet werden. Die hatte sich noch zu den Feierlichkeiten ihres Platinjubiläums im Juni 2022 mit Paddington gezeigt. Dafür hatte die Monarchin einen Comedy-Sketch mit der berühmten Figur gedreht. Bonneville schloss sich im November auch Queen Consort Camilla (75) an, um einige der Paddington-Stofftiere zu spenden, die nach dem Tod von Queen Elizabeth II. in Erinnerung an sie abgelegt wurden.

"Eine unvergessliche Nacht"

Über sein Engagement beim Krönungskonzert sagte Hugh Bonneville: "Ich freue mich, an dieser einzigartigen Veranstaltung teilzunehmen, bei der die beste musikalische Unterhaltung zu Ehren der Krönung Seiner Majestät gefeiert wird." Er fügte hinzu: "Ganz im britischen Stil, egal ob Regen oder Sonnenschein, es wird eine unvergessliche Nacht."

