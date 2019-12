Hugh Jackman: Er trägt für Ryan Reynolds einen hässlichen Weihnachtspulli

Schauspieler Hugh Jackman (51, "Greatest Showman") beweist, dass er in Sachen Kitsch keine Hemmungen hat. Der Australier postete auf Instagram ein Foto mit Kumpel Ryan Reynolds (43, "Deadpool"), auf dem er einen rotgrünen Weihnachtspullover mit riesiger goldener Schleife trägt. "Ich kann nicht glauben, dass ich zugestimmt habe, auch die passende Unterwäsche zu tragen", witzelt der "Australia"-Darsteller in der Bildunterschrift. Jackmans Look hat aber einen besonderen Grund - eine Aktion seines Hollywood-Kumpels, der Spenden für kranke Kinder in seiner Heimat Kanada sammelt.

Bereits im vergangenen Jahr holte sich Ryan Reynolds prominente Unterstützung von Hugh Jackman, um Werbung für die "Sick Kids Foundation" zu machen. Damals teilte er ebenfalls auf Instagram ein Foto, auf dem er gemeinsam mit dem Wahl-New-Yorker sowie Schauspiel-Kollege Jake Gyllenhaal (39, "Prisoners") zu sehen ist. Den hässlichen Weihnachtspulli trug Reynolds damals allerdings noch selbst.