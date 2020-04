Hugh Jackman: So süß gedenkt er seinem 24. Hochzeitstag

Verliebt wie am ersten Tag: Hugh Jackman (51, "The Greatest Showman") hat am 11. April etwas Besonderes zu feiern: Der Schauspieler und seine Ehefrau Deborra-Lee Furness (64) gaben sich vor genau 24 Jahren das Jawort. Um diesen besonderen Tag zu ehren, postete der 51-Jährige ein Foto auf Instagram, das die beiden in jungen Jahren zeigt. "Diese 24 Jahre waren die schönsten in meinem Leben", kommentiert Jackman den Schnappschuss.

Auf dem Foto stehen die beiden eng beisammen und lächeln überglücklich in die Kamera lächeln. "Ich liebe dich Debs, mit jeder Faser meiner Seele", schreibt der Schauspieler weiter in seinem herzerwärmenden Post und gratuliert seiner Geliebten zum Jahrestag. Seine Fans finden die rührenden Worte Jackmans großartig. Unter dem Bild sind reihenweise Glückwünsche und liebevolle Worte zu lesen. Hugh Jackmann und Deborra-Lee Furness sind seit 1996 verheiratet. Das Paar hat zwei Adoptivkinder: Oscar (19) und Ava (14).