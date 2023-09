In einer kleinen Zeremonie haben sich Hulk Hogan und seine 25 Jahre jüngere Partnerin Sky Daily das "Ja"-Wort gegeben.

Wrestlingstar Hulk Hogan (70) hat es noch einmal gewagt: Mit Yogalehrerin Sky Daily (45) ist er seine dritte Ehe eingangen. Das Paar heiratete am Freitag (22. September) in einer kleinen Zeremonie in Clearwater/Florida.

Die Braut glänzte mit langer Schleppe

Auf Fotos, die das Promi-Portal "TMZ" jetzt veröffentlichte, posierten Hogan und seine Braut nach der Zeremonie gemeinsam. Er trug einen schwarzen Smoking und eine schwarze Version seines charakteristischen Kopftuchs. Sky Daily wartete mit einem glitzernden weißen trägerlosen Kleid mit Herzausschnitt und einer Spitzenschleppe auf. Bei der Hochzeit sollen nur die Kinder der beiden dabei gewesen sein. Laut "TMZ" wählte das Paar für die Trauung seinen Lieblingsort, die Indian Rocks Baptist Church aus.

Erst Mitte Juli hatte sich das Paar verlobt. Die Liebes-Nachricht verkündete Hogan auf der Hochzeit von Freunden. "Ich habe Sky gebeten, mich zu heiraten, und sie war verrückt genug, Ja zu sagen", sagte er in einem Video, das auf Instagram geteilt wurde, aber inzwischen gelöscht ist.

Sie sind eine Patchworkfamilie

Für Hulk Hogan ist es die dritte Ehe. Er machte seine Beziehung zu Sky Daily im März 2022 öffentlich - im selben Atemzug verkündete er, dass er bereits seit einiger Zeit von Ex-Ehefrau Jennifer McDaniels (49) geschieden sei. Die beiden hatten sich 2010 das Jawort gegeben. Zuvor war Hogan von 1983 bis 2009 mit seiner ersten Ehefrau Linda Hogan (64) verheiratet. Mit ihr hat er zwei erwachsene Kinder, Tochter Brooke (35) und Sohn Nick (33). Die Familie zeigte ihren Alltag öffentlicht - sie trat in den 2000er Jahren gemeinsam in der Realityshow "Hogan Knows Best" auf. Sky Daily hat laut "TMZ" drei Kinder.

Hogan wurde als Wrestlingstar berühmt. 2021 zog er sich aus der WWE zurück und setzt seitdem auf einen gesünderen Lebenswandel. Erst im JUli hatte er enthüllt, dass er mit dem Trinken aufgehört hat. "Ich trinke überhaupt keinen Alkohol." Früher habe er nach einem Kampf im Ring routinemäßig sehr viel getrunken. Zudem stellte er seine Ernährung um und hat sein dem Jahreswechsel 18 Kilogramm abgenommen. Zu seinem runden Geburtstag im August teilte er auf Instagram mit: "Das Leben wird immer besser! Mit 70 springt man auf einen weiteren Blitzschlag!"