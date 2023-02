Fußballer unterstützt Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

İlkay Gündoğan und seine Frau greifen den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien mit einer Spende unter die Arme und bitten um Mithilfe.

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat in der Türkei und in Syrien Tausende Menschenleben gefordert und einen immensen Sachschaden verursacht. Dem türkischstämmigen Fußballstar İlkay Gündoğan (32) geht die Katastrophe besonders nahe. "Meine Familie und mich haben die Ereignisse enorm beschäftigt", sagte er im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Deshalb beschlossen er und seine Frau Sara, Brot in das Krisengebiet zu schicken.

"Wir senden unsere Hilfe an die Opfer der Erdbeben", schrieb Sara Gündoğan in einer Instagram-Story, die Paletten mit Kartonschachteln zeigte. "Wir haben zwei Lastwagen mit Brot geschickt. Aber sie brauchen Decken, Lebensmittel und vieles mehr", fügte sie hinzu und rief ihre Freunde und Follower zum Spenden auf.

İlkay Gündoğan startet Spendenaufruf

Bisher sei die Unterstützung groß, bestätigte İlkay Gündoğan. Der Fußballer betonte aber auch, dass die Menschen in der Erdbebenregion auf weitere Lebensmittel- und Sachspenden angewiesen seien. Diese versuchen sie aktuell aufzutreiben und mithilfe der türkischen Botschaft in London in die Türkei zu senden. Gündoğans Vater befindet sich "Bild"-Angaben zufolge vor Ort, um sich um den Transport der Hilfsgüter zu kümmern.

Die Eltern von İlkay Gündoğan stammen aus der türkischen Stadt Dursunbey. 1979 gelangten sie per Familiennachzug nach Deutschland, wo Gündoğans Großvater als Bergmann arbeitete. İlkay Gündoğan kam später in Gelsenkirchen zur Welt. Heute steht der 32-Jährige beim englischen Fußballverein Manchester City unter Vertrag und spielt für die deutsche Fußballnationalmannschaft.