Ian Mitchell: Ex-Bandmitglied der Bay City Rollers ist tot

Die britische Band Bay City Rollers trauert um ihr ehemaliges Mitglied Ian Mitchell. Der Bassist ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Musiker Ian Mitchell ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Das gab seine ehemalige Band Bay City Rollers auf ihrer Facebook-Seite bekannt. "Wir sind zutiefst traurig über Ian Mitchells Tod. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Frau Wendy, der Familie und Freunden. Ruhe in Frieden, Ian", heißt es in dem Statement. Mitchell war 1976 im Alter von 17 Jahren zu der schottischen Band gestoßen. Er ersetzte Bassist und Gründungsmitglied Alan Longmuir (1948-2018).

Mitchell verließ die Band nach neun Monaten wieder und kehrte in seine Heimat Nordirland zurück, wo er der Band Rosetta Stone beitrat. Bei den Rollers wurde er von Pat McGlynn ersetzt. Gemeinsam mit den Bay City Rollers hatte Mitchell das Album "Dedication" und eine erfolgreiche Coverversion von Dusty Springfields "I Only Want to Be With You" veröffentlicht. In den 1970er-Jahren war die Band, die die beiden Longmuir-Brüder 1966 in Edinburgh gegründet hatten, zudem für Hits wie "Bye Bye Baby" and "Shang-a-Lang" verantwortlich.