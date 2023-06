Ian Somerhalder und Nikki Reed sind erneut Eltern geworden. Bei Instagram verrieten sie auch das Geschlecht.

Das zweite Kind des Schauspielerpaars Ian Somerhalder (44) und Nikki Reed (35) ist da. Das gab Reed in einer Instagram Story bekannt. "Vor ein paar Wochen begrüßten wir unseren Sohn an einem der schönsten Tage meines Lebens", verriet die frischgebackene Mutter von zwei Kindern.

Ihr Sohn sei im Wasser bei einer Hausgeburt und "von so viel Liebe umgeben" geboren worden, erklärte sie in ihrem Beitrag, in dem sie auch ein Bild veröffentlichte, auf dem sie offenbar kurz nach der Geburt das Baby im Arm hat und seine kleine Hand hält. "Mein Herz hat sich in dem Augenblick verdoppelt."

"Runde zwei, wir kommen!"

Im Januar gab das Paar bekannt, dass es ein zweites Kind erwartet. Der "Vampire Diaries"-Schauspieler teilte die Neuigkeiten auf Instagram. Er postete ein Foto von Reed, die die gemeinsame Tochter in einem Arm hat, während sie mit der anderen Hand ihren Babybauch hält, und schrieb dazu: "Alles, was ich mir schon als kleiner Junge gewünscht habe, war eine große Familie zu haben. Danke Nik, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Runde zwei, wir kommen!"

Ian Somerhalder und Nikki Reed machten ihre Beziehung im Oktober 2014 öffentlich, im Februar 2015 verlobte sich das Paar und im April desselben Jahres folgte die Hochzeit. Am 25. Juli 2017 brachte Reed die erste gemeinsame Tochter des Paares, Bodhi Soleil, zur Welt.