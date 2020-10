Jennifer Love Hewitt spielte in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997) die Hauptrolle.

Der Horrorfilmklassiker "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" aus den 1990er-Jahren kehrt bei Amazon Prime Video als Serie zurück.

Der Horrorfilmklassiker "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997) kehrt als Serienversion zurück. Amazon Studios hat den Auftrag zur Serienentwicklung erteilt, wie das Unternehmen am Donnerstag (15. Oktober) bekanntgab. Die moderne Serienadaption des Horrorfilms erzählt die bekannte schockierende Geschichte neu: Eine Gruppe von Teenagern wird ein Jahr nach einem tödlichen Autounfall in der Nacht ihrer Abschlussfeier von einem mysteriösen Killer verfolgt.

Drei Filme gibt es

Wie der Film basiert auch das neue Projekt auf dem gleichnamigen Roman "I Know What You Did Last Summer" (1973) von Schriftstellerin Lois Duncan (1934-216). Im Kino gab es bereits zwei Fortsetzungen: "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast" (1998) und "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast" (2006).

Der Horrorfilmklassiker war für etliche Auszeichnungen nominiert, durchsetzen konnte er sich bei den Blockbuster Entertainment Awards 1998. Damals bekamen die US-Stars Jennifer Love Hewitt (41, "Verlieben verboten") und Sarah Michelle Gellar (43, "Eiskalte Engel") die Preise als beste Schauspielerin und beste Nebendarstellerin.