Idris Elba und Frau Sabrina Dhowre Elba bei der Gucci-Show in Mailand.

Mit aufeinander abgestimmten Looks sind Idris Elba und seine Ehefrau Sabrina in Mailand zum modischen Blickfang geworden.

Idris Elba (50) und seine Ehefrau Sabrina Dhowre Elba (33) haben am Freitagabend (13. Januar) die Fashion Week in Mailand besucht. Zur Präsentation der Herrenkollektion von Gucci erschien das Paar in farblich abgestimmten Outfits. Der Schauspieler trug einen türkisfarbenen Anzug, ein hellblaues Hemd sowie eine Krawatte und Schuhe aus schwarzem Leder. Passend dazu entschied sich seine Frau für ein türkis und rot gemustertes Lederkleid mit Bindegürtel. Weiße Schnürstiefel, eine weiße Minitasche und eine schwarze Sonnenbrille rundeten das Outfit ab.

Auf seinem Instagram-Kanal hielt Elba den Partnerlook bildlich fest und betitelte ihn mit dem Wort "Standard". Tatsächlich sind stilsichere Auftritte des Paares keine Seltenheit.

Seit 2017 ein Paar

Erst vor Kurzem ließen sich Idris Elba und Sabrina Dhowre Elba für das "Ebony"-Magazin ablichten. Ein auf Instagram veröffentlichtes Foto zeigt Elba in einem weißen Sakko mit goldenem Blumenprint, einem weißen Shirt, einer schwarzen Anzughose und schwarzen Loafers. Seine Frau ist in ein schwarzes Kleid mit weißen Tülldetails und einen goldenen Mantel in Knitteroptik gehüllt.

Gemeinsam durchs Leben gehen die beiden seit Anfang 2017. Im Februar 2018 verlobten sie sich bei der Vorführung von Elbas Film "Yardie". Im April 2019 folgte die Hochzeit. 2021 starteten der Schauspieler und die Aktivistin den Podcast "Coupledom" (zu Deutsch: "Paarbeziehung").