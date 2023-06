Die zweite Staffel des "ZDF Comedy Sommers" und die Sketchcomedy "Wir sind die Meiers" mischen den Freitagabend im ZDF auf.

Die beiden Satire-Shows "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" befinden sich aktuell in der Sommerpause, doch für Ersatz am Freitagabend ist gesorgt. Der Mainzer Sender bringt ab dem 23. Juni die neue Sketchcomedy "Wir sind die Meiers" (22:30 Uhr) und die zweite Staffel des "ZDF Comedy Sommers" (22:55 Uhr) an den Start.

"Eine wilde Mischung aus Charakteren, absurden Situationen und Themen - wie auf jeder Familienfeier. Nur noch absurder und lustiger", beschreibt das ZDF seine neue achtteilige Sketchcomedy. Das Besondere an dem neuen Format: Das insgesamt 13-köpfige Ensemble tritt dank aufwendiger Maske in mehreren Rollen auf.

"Da gibt es Liebe, Hass, Verzweiflung und Zuversicht"

So verwandelt sich Matthias Matschke (54) etwa in "Ron Meier, einen knackigen Paarmasseur, in Christian F. Meier, einen skrupellosen Berliner Spitzenpolitiker, und in Guido Meier, einen glücklosen Touristenführer". "'Wir sind die Meiers' ist wie wir alle! Und das ist eine goldene Aufgabe für jeden Darstellenden", freut sich Matschke. "Zig Figuren, die alle eint, dass sie in einer Gesellschaft zusammenleben. Da gibt es Liebe, Hass, Verzweiflung und Zuversicht. All das in lustiger Form darzustellen, ist eine Wonne!"

Zu den weiteren Stars zählen unter anderem Valerie Niehaus (48), Bettina Lamprecht (46), Simon Pearce (42), Jasmin Schwiers (40) und Jürgen Tarrach (62). Die insgesamt acht Folgen werden freitags um 22:30 Uhr ausgestrahlt. Am 4. August werden zwei Folgen gesendet.

Prominenz aus der deutschen Stand-up-Comedy

Direkt im Anschluss wartet "Der ZDF Comedy Sommer". Die insgesamt sechs neuen Folgen trumpfen mit jeder Menge Prominenz aus der deutschen Stand-up-Comedy auf. Die Moderation übernimmt in jeder Ausgabe ein anderer Künstler.

Torsten Sträter (56) macht den Anfang. Der Geschichtenerzähler eröffnet den "ZDF Comedy Sommer" und erklärt unter anderem "die Risiken und Nebenwirkungen von 'Crowd Work'", wie es vorab vom Sender heißt. Auf der Bühne begrüßt er die Comedians Maxi Gstettenbauer (35), Lisa Feller (47) und Tony Bauer.

In der zweiten Folge (30. Juni) führt Till Reiners (38) durch den Abend, seine Gäste sind Christian Ehring (50), Negah Amiri (29) sowie Shooting-Star Alex Stoldt (24). Die weiteren Gastgeber sind Michael Mittermeier (57), Olaf Schubert (55), Abdelkarim (41) und Tahnee (31).