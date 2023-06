Irina Schlauch übernimmt eine Rolle in "Alles was zählt".

Sie wurde als "Princess Charming" in der gleichnamigen Dating-Show bekannt. Nun bekommt Irina Schlauch eine Gastrolle in "Alles was zählt".

Durch ihre Suche nach dem Liebesglück in der Datingshow "Princess Charming" wurde Irina Schlauch einem Millionenpublikum bekannt. Nun erfreut sie ihre Fans mit einem Gastspiel in der RTL-Daily "Alles was zählt".

Liebes-Drama um schöne Eiskönigin

Wie der Sender bekannt gibt, wird sie eine gute Freundin von Ava Grothe (Laura Egger) verkörpern, die als Co-Trainerin des Steinkamp-Eislaufkaders arbeitet. Bei einem Besuch in Essen stellt sie fest, dass Ava offenbar ein Auge auf die schöne Eisprinzessin Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) geworfen hat.

Für Irina Schlauch ist es nicht das erste Mal, dass sie als Schauspielerin vor der Kamera steht. Bereits im Jahr 2022 war sie in einer Gastrolle bei "SOKO Stuttgart" zu sehen. Dementsprechend begeistert war Fonsatti von Schlauchs professionellen Einsatz. "Der Dreh mit Irina war total witzig und wir hatten viel Spaß zusammen", berichtet sie. "Sie hat das toll gemacht und ich mag die Storyline sehr."

"Total wichtig, auch lesbische Storylines in Serien zu zeigen"

Auch Irina Schlauch scheint der Gastauftritt großen Spaß gemacht zu haben. "Ich finde es total wichtig, auch lesbische Storylines in Serien zu zeigen, weil das die Lebensrealität vieler Menschen in unserer Gesellschaft widerspiegelt - so wie meine", erzählt sie. Insbesondere für junge Frauen in ihrer sexuellen Orientierungsphase seien solche Geschichten wichtig: "Sie können sich in den Charakteren und Geschichten wiederfinden und werden ermutigt, zu sich und zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen."

Zu sehen gibt es die "Princess Charming" bei "Alles was zählt" ab Folge 4.213, am 14. Juni um 19.05 Uhr bei RTL (auch bei RTL+).