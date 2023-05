Beim Filmfestival in Cannes polarisiert Model Irina Shayk derzeit mit aufsehenerregenden Looks. Sind ihre Outfits zu sexy?

Nicht nur die Filmbranche, sondern auch die gesamte Mode-Welt ist gerade mit ihrer Aufmerksamkeit in Cannes. Bis zum 27. Mai finden an der französischen Riviera noch die legendären Filmfestspiele statt, bei denen sich die Promis auf dem roten Teppich tummeln. Der Dresscode in Cannes ist eigentlich sehr streng: Stilvolle Abendgarderobe lautet die Vorschrift. Und unbedingt High-Heels. Eine Festival-Besucherin, die die Grenzen der Kleiderordnung dieses Jahr voll und ganz ausreizt, ist Irina Shayk (37).

In nur zwei Tagen hat das Model bereits mehrmals unter Beweis gestellt, wie sexy man den Dresscode Abendgarderobe interpretieren kann. An ihrem ersten Abend zeigte sie sich an der Seite des italienischen Modemachers Riccardo Tisci (48) in einem dunkelblauen Kleid von Armani Privé Couture. Mit einem tiefen Dekolleté und einem eleganten Stufenrock sorgte sie mit diesem Outfit für einen Hauch von altem Hollywood-Glamour. Eigentlich ziemlich passend für die altehrwürdigen Filmfestspiele von Cannes...

Nicht zu sexy, sondern einfach nur modern

Doch was wäre das Filmfestival im Jahr 2023 ohne ein Outfit im beliebten Y2K-Style? Bei der Premiere des Films "Firebrand" erschien Irina Shayk am Sonntag in einem spektakulären schwarzen Leder-Ensemble des Designer-Labels Mowalola. Die Marke der jungen, aus Nigeria stammenden Modemacherin Mowalola Ogunlesi (28) steht für einen von der nigerianischen und Londoner Jugendkultur inspirierten Stil. "Wenn Frauen Frauen verstehen", kommentierte Irina Shayk ihr für Befürworter klassischer Abendgarderobe sehr unkonventionelles Outfit auf Instagram.

Während einige Fans den Look so überhaupt nicht verstehen wollten und ihn in den Kommentaren als "furchtbar" und "unpassend" bezeichneten, feierten andere den sexy Leder-Style als "coolsten Look des Festivals". In Bezug auf die aktuellen Modetrends 2023 stimmt das auf jeden Fall, denn selten war Haut zeigen so angesagt wie in der aktuellen Frühjahrs- und Sommersaison.

Mit diesem Outfit setzt sie noch einen drauf

Doch das Leder-Outfit war noch nichts gegen das Outfit, das Irina Shayk am Montag präsentierte: ein Naked-Dress im wahrsten Sinne des Wortes. In einem transparenten Hauch von Nichts aus Chiffon - am Dekolleté mit auffälligen Diamanten besetzt- wurde sie beim Verlassen des Hotel Martinez gesichtet. Darunter trug sie lediglich einen Netz-BH sowie ein dazu passendes Höschen. In diesem sexy Look aus dem Hause Gucci ließ sie es sich nicht nehmen, mit Fans zu posieren und Selfies zu schießen.

Passend für einen Besuch an der französischen Riviera oder eher nicht? Auslegungssache. Es bleibt spannend, ob und wie Irina Shayk ihre drei spektakulären Looks in Cannes während der verbliebenden Festival-Tage noch steigert.

SpotOnNews