"GZSZ"-Darstellerin Iris Mareike Steen hat bei Instagram bekannt gegeben, dass ihre Mutter vor rund zwei Wochen gestorben ist.

Iris Mareike Steen (30) hat ihre Mutter verloren. Das hat die "GZSZ"-Schauspielerin bei Instagram ihren Fans offenbart. Zu einem Bild, das die beiden Frauen bei Steens Hochzeit im Jahr 2017 zeigt, schreibt sie: "[...] Da ich in der Vergangenheit immer ganz viel von meiner geliebten Mama erzählt habe und wir vor zwei Jahren sogar ein Interview über unsere wahnsinnig enge Verbindung gegeben haben, werde ich entsprechend oft in Interviews auf sie angesprochen." Deshalb habe sie sich dazu entschieden, "euch zu erzählen, dass ich meine Mama vor knapp zwei Wochen das letzte Mal in die Arme schließen durfte", erzählt die 30-Jährige.

Sie könne immer noch nicht realisieren und wolle es eigentlich auch gar nicht glauben, schreibt Steen weiter. Bis zum Schluss habe sie die "unbeschreibliche Lebensfreude" ihrer Mutter bewundert und habe sich fest vorgenommen, "diese für sie und für uns weiterzutragen und mir nun auch wieder zu Herzen nehmen, was sie mir schon als kleines Kind beigebracht hat: Dass sich die Welt auch nach einem schweren Schicksalsschlag weiterdreht und dass es weitergeht, wenn man nur weitergeht." Die unzählbaren wunderschönen Momente mit ihrer Mutter, die für immer blieben, nehme sie mit auf ihren weiteren Weg.

"GZSZ"-Cast zeigt sein Mitgefühl

Zahlreiche "GZSZ"-Stars haben unter dem Post ihr Mitgefühl ausgedrückt. "Auch hier noch mal Iris. Mein Beileid. Sie ist jetzt mit den Engeln und wacht über dich", schrieb Timur Ülker (33). Ihr "herzliches Beileid" sprachen auch Lars Pape (51) und Marc Weinmann (24) aus. Valentina Pahde (28) und die ehemalige "GZSZ-Darstellerin Janina Uhse (33) hinterließen beide ein Herz-Emoji. Iris Mareike Steen spielt seit 2010 die Rolle der Lilly Seefeld in der RTL-Daily.