Isabella von Dänemark feiert ihren 16. Geburtstag. Das dänische Königshaus veröffentlich dafür zwei Fotos der Prinzessin.

Sweet Sixteen: Prinzessin Isabella von Dänemark wird am heutigen Freitag, dem 21. April, 16 Jahre alt. Zur Feier des Tages hat das dänische Königshaus zwei neue Fotos der Teenagerin veröffentlicht.

Auf dem Instagram-Account des Königshauses sind diese zu sehen. Dazu steht geschrieben: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Isabella hat Geburtstag und wird heute 16 Jahre alt. Anlässlich des Geburtstages freut sich das Kronprinzenpaar, ein paar neue Bilder Ihrer Königlichen Hoheit zu teilen."

Lässig und schlicht

Auf besagten Bildern sitzt Prinzessin Isabella mit offenen Haaren in einem beigen Rollkragenpullover und schwarzer Hose auf einem Hocker und blickt einmal gelassen lächelnd in die Kamera und einmal lachend in den Raum. Die Fotos sammelten schon in den ersten sechs Stunden weit über 43.000 Herzen.

Isabella von Dänemark besucht derzeit die 9. Klasse einer Privatschule in Kopenhagen und wechselt vermutlich bald auf ein Gymnasium. Sie ist das zweitgeborene Kind von Kronprinzessin Mary von Dänemark (51) und Kronprinz Frederik von Dänemark (54). Ihre Geschwister sind ihr älterer Bruder Christian von Dänemark (17) und die 2011 geborenen Zwillinge Josephine und Vincent von Dänemark.