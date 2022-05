Izabel Goulart strahlte auf den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes in ihrem hellroten Jumpsuit mit einer riesigen Schleppe aus Federn.

Das ehemalige "Victoria's Secret"-Model Izabel Goulart (37) hat am Dienstag (24. Mai) auf den 75. Filmfestspielen in Cannes einen atemberaubenden Auftritt hingelegt. Auf der "L'Innocent"-Premiere sah sie in ihrem roten Jumpsuit mit auffälliger Schleppe aus Rüschen in Federn-Optik sensationell aus. Der trägerlose Einteiler betonte die langen Beine des Models. Diese schmückte sie zudem mit passenden roten spitzen Pumps.

Sie kombinierte schlichte Accessoires

Ihre Haare trug die brünette Schönheit zu einem Pferdeschwanz hochgebunden. Die Frisur lenkte die Aufmerksamkeit auf ihre langen silbernen Hänge-Ohrringe. Dazu trug die Verlobte von Fußballer Kevin Trapp (31) ein passendes Statement-Armband. Auf eine Tasche verzichtete das Model bei ihrem Look.

In einem Instagram-Video hat die 37-Jährige den dramatischen Look im Detail präsentiert. Auf dem Dach eines Gebäudes mit dem Meer im Hintergrund zeigt sie ihr Cannes-Outfit. Der mit Federn besetzte Overall betont zusätzlich ihren durchtrainierten Rücken, während das Rot ihrem Hautton schmeichelt.