Das ehemalige Supermodel Amber Valletta hat eine persönliche Geschichte zum ikonischen Versace-Dschungelkleid von Jennifer Lopez verraten.

Amber Valletta (49), erst Supermodel, dann Schauspielerin, hat sich zu dem ikonischen "Dschungelkleid" von Versace geäußert, mit dem US-Star Jennifer Lopez (53) bei den Grammys im Jahr 2000 für so viel Aufsehen sorgte. In dem Videoformat "Vogue's Life In Looks " des Modemagazins "Vogue", das Valletta auch auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, geht die US-Amerikanerin die modischen Highlights ihrer Karriere durch und verrät dabei kleine Hintergrundgeschichten zu jedem Outfit.

Amber Valletta: "Sie hat das Internet damit erobert, aber..."

Unter den vielen Shootings und Schauen findet sich auch das berühmte Seidenchiffon-Kleid mit dem schier endlosen Ausschnitt des italienischen Luxuslabels. Dazu verrät Valletta, dass sie das Designerkleid bereits 1999 getragen hatte, bevor J.Lo es ein Jahr später auf dem roten Teppich weltberühmt machte.

"Sie hat das Internet damit erobert, aber ich habe es zuerst getragen", erklärt Valletta stolz und fügt hinzu: Dieses Kleid sei öfter gegoogelt worden als jeder andere Look in der Geschichte. "Es ist irgendwie cool, ein Teil dieser Geschichte zu sein", fasst sie zusammen.

J.Lo stylte den Look nach

Wie ikonisch der Look war, demonstrierte Jennifer Lopez zuletzt im Jahr 2019, indem sie sich bei einem Auftritt auf das Kleid mit dem Statement-Print bezog. Bei der Versace-Präsentation für Frühjahr/Sommer 2020 während der Mailänder Modewoche erntete sie Standing Ovations von den Zuschauerinnen und Zuschauern, als sie den Look nachstylte.

Amber Valletta besuchte mit 15 Jahren eine Modelschule. Ihr Durchbruch stellte sich bereits zwei Jahre später ein: Calvin Klein warb mit ihr für seinen Duft Eternity. Ab 2000 wechselte sie ins Schauspielerfach und war unter anderem in Filmen wie "Hitch - Der Date Doktor" zu sehen.