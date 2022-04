Musiker Jack White hat zum dritten Mal geheiratet - und das nur wenige Minuten nach der Verlobung.

Eine besondere Überraschung hatte Musiker Jack White (46) am Freitag sowohl für Besucher seines Konzerts als auch für seine Partnerin Olivia Jean (32). Auf der Bühne machte der Künstler Jean einen Antrag. Kurze Zeit später sollen sich die beiden noch während des Live-Konzerts das Jawort gegeben haben. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "People".

Demnach habe White bei seinem Konzert in Detroit nach der Performance des The-White-Stripes-Songs "Hotel Yorba" um die Hand Jeans angehalten. Den Song habe er mit der The-Black-Belles-Sängerin im Duett gesungen, bevor er vor ihr auf die Knie ging. Den Moment des Antrags veröffentlichte der Künstler später auf Instagram und fügte die Songzeile "Let's get married in a big cathedral by a priest" (Dt.: "Lass einen Priester uns in einer großen Kathedrale verheiraten") hinzu.

Eheschließung rechtskräftig?

Im Anschluss an die Verlobung folgte laut Medienberichten auch gleich die Hochzeit. "Es war so ein großartiger Tag, habt ihr etwas dagegen, wenn wir gleich heiraten?", soll White das Publikum gefragt haben, bevor eine kleine Gruppe an Menschen die Bühne betrat. Unter ihnen seien Whites Mutter, Jeans Vater und ein Traubefugter gewesen. Vor zahlreichen Fans gaben sich White und Jean das Jawort, anschließend spielte der Musiker sein Konzert zu Ende. Ein Sprecher des Sängers bestätigte "People" später, dass die Eheschließung rechtskräftig sei.

Für Jack White ist es die dritte Ehe. Von 1996 bis 2000 war er mit Bandkollegin Meg White (47) verheiratet, deren Nachnamen er später als Künstlername beibehielt. Nach einer gescheiterten Verlobung mit Reneé Zellweger (52) 2004, heiratete er 2005 das britische Model Karen Elson (43). Das Paar, das 2011 seine Trennung bekannt gab, hat zwei gemeinsame Kinder.