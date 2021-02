Im Mai 2020 gewann Jacky Wruck die 15. Staffel "Germany's next Topmodel". Ob sich ihr Modeltraum erfüllt hat, verrät sie im Interview.

Die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" steht in den Startlöchern (ab 4. Februar, 20:15 Uhr auf ProSieben). Jacky Wruck (22) holte sich 2020 den Sieg in der Modelshow. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht sie über ihre Zeit in der Show von Heidi Klum (47) und ihre Anfänge im Modelbusiness. Sie verrät zudem, ob sie wieder als tiermedizinische Fachangestellte arbeiten würde und warum sie ein "zwiespältiges" Verhältnis zu ihrem Social-Media-Auftritt hat.

Was kam auf Sie nach Ihrem Sieg bei "GNTM" zu und welches Fazit ziehen sie ein Jahr danach?

Jacky Wruck: Durch Corona war die Zeit bei mir nach meinem Sieg bestimmt anders als die Jahre zuvor. Trotzdem hat sich mein Leben sehr verändert. Langeweile kenne ich nicht und nun eine Person an der Öffentlichkeit zu sein, bringt Schönes, aber auch Negatives mit sich. Ich bin auf meinem Weg und "GNTM" war ein wichtiger Teil davon. Ich würde den Weg immer wieder gehen. Ich denke, ich habe die Zeit nach meinem Sieg bestmöglich ausgeschöpft und in Corona Chancen gesehen und diese Chancen so gut es ging ausgeschöpft.

Vermissen Sie irgendetwas aus der "GNTM"-Zeit oder sind Sie froh, dass das Kapitel abgeschlossen ist?

Wruck: Beides. Ich vermisse viele Momente und versetze mich regelmäßig geistig und gerne zurück in diese Zeit, die Momente und die Gefühle. Ich habe ausnahmslos jede Challenge geliebt und ich werde niemals diese Zeit vergessen! Ja, es war hart, eine Zeit voller Ups und Downs, aber das gehört nun mal zum Leben dazu, gerade wenn man seine Komfortzone verlässt. Trotzdem bin ich froh, dass das Kapitel abgeschlossen ist, trauere dem nicht nach und lebe in der Gegenwart mit meinem Blick in Richtung Zukunft.

Wie muss man sich Ihren Alltag heute vorstellen?

Wruck: Ich habe keinen Alltag. Meine Tage sehen immer anders aus. Wenn ich es selbst bestimmen kann, ist es eine gute Mischung aus Tieren, Job, Sport, Reisen und Zeit zu Hause bei meiner Family und Freunden. Phasenweise ändern sich die Schwerpunkte und das ist cool, da es nie langweilig wird und es keine feste Routine gibt.

Hat die Corona-Pandemie Ihren Start ins Modelbusiness erschwert?

Wruck: Auf jeden Fall ist Corona eine Challenge, aber kein unüberwindbares Hindernis.

Haben Sie Druck oder Angst verspürt, sich ganz auf das Modeln zu konzentrieren?

Wruck: Nein, ich habe keinen Druck und keine Angst bezüglich meines Jobs oder während ich vor der Kamera stehe. Ich habe - wie viele im Leben - natürlich etwas Angst vor der Zukunft, weil man nie weiß, was passieren wird, aber das ist der Lauf des Lebens.

Können Sie sich in naher Zukunft vorstellen auch wieder als tiermedizinische Fachangestellte zu arbeiten?

Wruck: Diese Option werde ich nie ausschließen und es gibt Sicherheit, wenn es mal nicht gut laufen sollte, einen Beruf gelernt zu haben. Erstmal konzentriere ich mich aber auf meinen aktuellen Beruf, liebe ihn und schaue, was die Zukunft mit sich bringt.

Sie haben 300.000 Instagram-Abonnenten. Haben Sie Spaß daran, Ihren Account zu gestalten oder ist es eher Pflichtaufgabe?

Wruck: Es ist sehr zwiespältig. Einerseits freue ich mich sehr über diese Community, teile gerne gewählte Inhalte aus meinem Leben und möchte den Menschen zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin. Gleichzeitig möchte ich aber nicht die typische Influencerin sein. Aktuell suche ich noch nach einem Weg, mit welchem ich mich zu 100% wohl fühle. Instagram ist eine coole Plattform, wenn man lernt mit allen Vorteilen und Nachteilen umzugehen und seinen eigenen Weg zu gehen.

Haben Sie heute noch irgendwelche Berührungspunkte mit "GNTM"?

Wruck: Ja, ich habe noch sehr viele Berührungspunkte und dafür bin ich sehr dankbar. Die Menschen dort waren Teil einer sehr wichtigen Reise und ich bin happy, die ein oder andere Person in mein Leben nach "GNTM", als gute Freundin, mitgenommen zu haben.

Welche Tipps würden Sie der kommenden "GNTM"-Siegerin mit auf den Weg geben?

Wruck: Bleib du selbst und vergesse niemals, dass das Leben an der Öffentlichkeit hart ist. Lasse nicht jede Kritik an dich heran und unterscheide genau zwischen Hate und konstruktiver Kritik. Du bestimmst ganz alleine, wer du bist und es liegt alles in DEINER Hand. Genieße jeden einzelnen Moment der Reise.

Was würden Sie als Model gerne noch erreichen, gibt es einen Traumjob?

Wruck: Auch hier lassen wir uns doch mal überraschen! Ich rede nicht gerne über meine Träume und ungelegte Eier, weil sie sonst vielleicht nicht mehr in Erfüllung gehen oder plötzlich zerstört werden.