Brad Pitt ist ein echter Star. Da kann man auch als Schauspieler nervös werden. Jake Gyllenhaal erzählte nun, was ihm passiert ist.

Jake Gyllenhaal (41) ist selbst ein echter Hollywood-Star. Nun verriet er in einem Interview mit dem "W"-Magazin, auch schon wegen Kollegen nervös geworden zu sein. Besonders Hollywood-Legende Brad Pitt (58) hat den Schauspieler aus der Fassung gebracht. Am Set von "The Good Girl" haben sich die beiden Anfang der 2000er kennengelernt.

Gyllenhaal arbeitete damals mit Pitts erster Frau, "Friends"-Star Jennifer Aniston (52), zusammen. Zwischen den beiden gab es "viele gewagte Szenen", wie sich der inzwischen gereifte Schauspieler erinnert. Deshalb sei es ihm so unangenehm gewesen, Pitt kennenzulernen, der von 2000 bis 2005 mit Aniston verheiratet war. Das Ganze ging sogar so weit, dass sich Gyllenhaal aus Versehen seine Hand an einer Tür anschlug, anstatt zur Begrüßung nach der Hand von Pitt zu greifen. Die Blamage war perfekt.

Brad Pitt hat ihm zweite Chance gegeben

Gyllenhaal betonte, wie nett Brad Pitt auf seinen Ausrutscher reagiert hat. Freundlich habe er ihm erneut die Hand gereicht und gesagt: "Nun, du hast noch eine. Es ist alles in Ordnung." Heute blickt der "Love And Other Drugs"-Schauspieler positiv auf seine Begegnung mit Pitt zurück und nennt sie "einen wirklich schönen Austausch".