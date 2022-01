Schauspieler übernimmt Hauptrolle in "Cut and Run"

Jake Gyllenhaal hat in Hollywood schon die ein oder andere Rolle ergattern können. Nun wird er die Hauptrolle in "Cut and Run" übernehmen.

Der US-Schauspieler Jake Gyllenhaal (41) wird die Hauptrolle in "Cut and Run" spielen. Der Thriller handelt von Dieben, die Superyachten ausrauben - bis sie die falschen Leute bestehlen und dadurch in Schwierigkeiten geraten.

Um die Rechte des von John Glenn ("Eagle Eye") geschriebenen Skripts sei laut "Variety" ein echter Bieter-Krieg ausgebrochen. Nachdem mehrere potenzielle Käufer Interesse an Glenns Skript zeigten, konnte sich demnach New Republic Pictures durchsetzen. Produzieren wird den Film demnach der Gründer von New Republic, Brian Oliver, und Präsident Bradley Fischer sowie Gyllenhaals hauseigene Nine Stories Productions.