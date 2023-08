Die Fans von James Blunt können sich freuen: Bald veröffentlicht er ein neues Album und im Frühjahr geht er in Deutschland auf Tour.

James Blunt (49) kommt im März 2024 nach Deutschland, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment GmbH am Mittwoch mitteilt. Zwölf Termine stehen im Rahmen seiner "Who We Used To Be"- Tour zwischen München und Berlin an. Zuvor spielt er am 8. März im österreichischen Innsbruck. Tickets für die Auftritte des britischen Sängers sind ab 1. September auf www.eventim.de erhältlich.

Fans zum Tanzen bringen

Bei seinen Deutschland-Konzerten hat Blunt auch neue Musik im Gepäck. Sein Album "Who We Used To Be" erscheint am 27. Oktober. Die Vorabsingle "Beside You" ist beschwingter und fröhlicher als viele seiner vorherigen Lieder. Fröhlich gibt sich der Sänger auch mit Blick auf das nächste Jahr: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue, 2024 wieder auf Tournee zu gehen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mein neues Album zu schreiben und aufzunehmen, und einige der neuen Songs werden euch zweifelsohne wieder auf die Beine und zum Tanzen bringen", verspricht er seinen Fans.

Bekannt geworden war der Sänger und Songwriter 2005 mit seinem Hit "You're Beautiful". Er ist seit 20 Jahren in der Musikbranche tätig und hat in dieser Zeit sechs Studioalben veröffentlicht. Zuletzt erschien "Once Upon A Mind" im Jahr 2019.