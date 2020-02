James Bond: Regisseur Cary Fukunaga erklärt "Keine Zeit zu sterben"

Am 2. April 2020 ist es endlich so weit: Das letzte "James Bond"-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" mit Daniel Craig (51) in der Rolle des Agenten 007 kommt in die Kinos. Die Produktionsfirma Universal Pictures veröffentlichte nun ein 1:40 Minuten langes Featurette des Blockbusters auf YouTube, in dem der Regisseur Cary Fukunaga (42) erste tiefere Einblicke in die Story des Actionfilms gibt.

Für ihn als Regisseur sei es wichtig gewesen, James Bond neu zu entdecken: "Wer ist er? Was ist nach fünf Jahren im Ruhestand aus ihm geworden?" Bond sei wie ein verwundetes Tier, das mit seiner Rolle als tödlicher Doppelnull-Agent zu kämpfen hat. "Die Welt hat sich verändert. Die Spielregeln sind nicht mehr die, die sie früher einmal waren", erzählt Fukunaga weiter. Vor allem die der Spionage in Zeiten asymmetrischer Kriegsführung.

"Die Menschen, die Bond nahestehen, die er als seine Familie ansieht, sind in großer Gefahr", verrät der Regisseur darüber hinaus. Und plötzlich gäbe es eine neue Bedrohung, noch gefährlicher als all seine Widersacher zuvor. Es sei seine bisher schwierigste und größte Herausforderung.

Offene Fragen werden beantwortet

Er und sein Team hätten versucht, mit diesem Film etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Für alle Bond-Fans hat er außerdem gute Nachrichten im Gepäck: Zahlreiche offene Fragen aus den letzten Filmen werden offenbar in "Keine Zeit zu sterben" endlich beantwortet. "Alles was bisher noch nicht gesagt wurde, wird nun ausgesprochen", verspricht Fukunaga.

"Keine Zeit zu sterben" ist der fünfte und zugleich letzte Bond-Film mit Daniel Craig. Als Gegenspieler wurde der Oscarpreisträger Rami Malek (38) verpflichtet. Auch Christoph Waltz (63) feiert als Bösewicht Ernst Stavro Blofeld sein Comeback. Bisher ist nicht viel über die Geschichte bekannt: Nach "Spectre" zog sich Bond mit seiner Freundin Madeleine Swann (Léa Seydoux, 34) zurück, wird aber von seinem alten Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright, 54) kontaktiert. Er soll ihm helfen, einen entführten Wissenschaftler zu finden...