Regisseur James Gunn und Schauspielerin Jennifer Holland haben sich das Jawort gegeben. Mit dabei waren viele Hollywood-Stars.

Regisseur James Gunn (56) und Schauspielerin Jennifer Holland (35) haben Hochzeit gefeiert. Zu Bildern der Zeremonie schrieb Gunn auf Instagram: "Nach über sieben gemeinsamen Jahren habe ich endlich die Liebe meines Lebens geheiratet, @jenniferlholland. Was für ein unglaublicher, schöner, atemberaubender Tag, umgeben von der wunderbarsten Familie und Freunden. Und ja, das ist ein Elch, der zu Beginn der Zeremonie auftauchte!" Zudem erklärte er, dass es unter anderem ein "Marvel vs DC"-Softballspiel gegeben habe. Auf Twitter verriet der 56-Jährige, dass die Hochzeit in Aspen, Colorado stattfand.

Gunn ist der Regisseur von Marvels "Guardians of the Galaxy"-Reihe und "The Suicide Squad" (2021) aus dem DC-Universum. Holland trat in "The Suicide Squad" als Regierungsagentin Emilia Harcourt auf. Diese Rolle spielt sie auch in der Spin-off-Serie "Peacemaker", die von Gunn entwickelt wurde.

Viele Stars dabei

James Gunn und Jennifer Holland verlobten sich im Februar. Bei ihrer Hochzeit waren nun viele berühmte Kollegen anwesend. Auf den Bildern zu sehen sind unter anderem die "Guardians"-Stars Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan und Pom Klementieff sowie John Cena und seine "Suicide Squad"-Co-Stars Joel Kinnaman und Nathan Fillion.