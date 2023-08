Jamie Foxx hat eine "unerwartete, dunkle Reise" hinter sich. Nach gesundheitlichen Problemen bedankt er sich für die Unterstützung.

Hollywood-Star Jamie Foxx (55) hat eine schwere Zeit hinter sich. Im April war der Schauspieler aufgrund von gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, lange Zeit war nicht bekannt, wie es um ihn steht. Inzwischen ist Foxx wieder auf dem Weg der Besserung. Auf Instagram zeigte er sich nun dankbar für seine voranschreitende Genesung.

"Ich kann das Licht sehen": Jamie Foxx ist dankbar

Zu mehreren Fotos, die ihn in einem sommerlichen Outfit in einer Holz-Hütte zeigen, schreibt der 55-Jährige: "Ihr seht einen Mann, der dankbar ist... Endlich fange ich an, mich wie ich selbst zu fühlen... Es war eine unerwartete, dunkle Reise... aber ich kann das Licht sehen." Außerdem bedankte er sich bei allen, die ihm gute Besserung sowie "gute Wünsche und Gebete geschickt haben". Dass so viele Leute an ihn gedacht hätten, bedeute ihm sehr viel.

Er wollte nicht, dass die Fans ihn leiden sehen

Ende Juli hatte Foxx zum ersten Mal selbst in einem emotionalen Instagram-Video über seinen Krankenhaus-Aufenthalt gesprochen. Er erklärte seinen Followern: "Ich habe etwas durchgemacht, von dem ich dachte, dass ich es niemals erleben würde." Er wisse, dass viele Leute auf Neuigkeiten über seinen Zustand gewartet hätten, aber "um ehrlich zu sein, wollte ich einfach nicht, dass ihr mich so seht". Er wolle lachend gesehen werden, wie er sich amüsiere, Witze reiße, einen Film oder eine Fernsehshow mache - "nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herauskommen", so der Schauspieler, um dann zu bangen, "ob ich es überleben werde".

In dem emotionalen Video berichtet er zudem, dass seine Schwester Deidra Dixon und seine Tochter Corinne (29) sein Leben gerettet hätten. Seine Familie hätte ihn beschützt, indem sie nichts nach draußen gelassen habe.

Der Hollywoodstar war am 12. April 2023 in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine "medizinische Komplikation" gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des "Ray"-Schauspielers spekuliert. Mitte Mai hatte seine Tochter bekannt gegeben, dass ihr Vater das Krankenhaus "vor Wochen" verlassen hätte und sich auf dem Weg der Besserung befinde. Die genaue Diagnose hält Foxx bis heute geheim.