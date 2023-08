Mit einem emotionalen Instagrambeitrag dankt Jamie Foxx seiner Schwester Deidra Dixon. Sie habe ihm sein Leben gerettet.

Mit rührenden Worten dankt Jamie Foxx (55) seiner Schwester Deidra Dixon. In einem emotionalen Instagrambeitrag betont er: "Ohne dich wäre ich nicht hier." Bereits im Juli hatte er in einem Video darüber gesprochen, dass seine Schwester und seine Tochter ihm das Leben gerettet hätten. Der Schauspieler musste im April wegen "medizinischer Komplikationen" in einem Krankenhaus behandelt werden. Er sei durch die Hölle gegangen, verriet Foxx später.

Emotionale Worte an seine Schwester

Der 55-jährige Schauspieler veröffentlichte am Dienstag (1. August) anlässlich des Geburtstags seiner Schwester herzliche Worte und eine Reihe an Bildern von Deidra Dixon. Er beschreibt seine Schwester darin als "magisch" und "wunderschön". Sie sei eine "mutige Löwin". Er liebe sie für immer und ewig. Der Hollywood-Star betont: "Und ohne dich wäre ich nicht hier ... wenn du nicht die Entscheidungen getroffen hättest, die du getroffen hast, hätte ich mein Leben verloren."

"Sie haben mich beschützt"

Jamie Foxx hatte sich zuletzt am 22. Juli auf seiner Instagramseite gemeldet. Damals veröffentlichte er ein Video, in dem er zum ersten Mal seit seinem gesundheitlichen Notfall im April zu sehen war. Darin dankte er sowohl seiner Schwester als auch seiner Tochter Corinne Fox (29) für ihren "Schutz" während seiner Genesung. "Um ehrlich zu sein, meine Schwester Deidra Dixon und meine Tochter Corinne Marie haben mir das Leben gerettet." Weiter sagte er: "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie toll es sich anfühlt, wenn Ihre Familie Ihnen so zur Seite steht. Sie haben mich beschützt." In dem Video erklärte er seinen Followern: "Ich habe etwas durchgemacht, von dem ich dachte, dass ich es niemals erleben würde." Er ging aber nur ansatzweise auf die Gerüchte zu seinem Gesundheitszustand ein. Er sei weder blind noch gelähmt, wie einige spekulieren würden. Mehr Informationen teilte er nicht. Er betonte aber: "Ich ging durch die Hölle und zurück."

Der Hollywood-Star war am 12. April in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine "medizinische Komplikation" gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des "Ray"-Schauspielers spekuliert. Mitte Mai hatte seine Tochter bekanntgegeben, dass ihr Vater das Krankenhaus "vor Wochen" verlassen hätte und sich auf dem Weg der Besserung befinde.