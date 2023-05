Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall bei "Beat Shazam" bekommt Jamie Foxx als Ausgleich eine weitere Show bei Fox.

Jamie Foxx (55) bekommt eine neue Spielshow beim US-Sender Fox. Laut Medienberichten soll der Schauspieler und Entertainer ab 2024 "We Are Family" moderieren. Unterstützung bekommt er dabei aus seiner Familie. Seine Tochter Corinne wird an seiner Seite durch die Sendung führen.

Jamie Foxx verlor Fox-Show wegen Krankenhausaufenthalt

Jamie Foxx musste erst kürzlich die Moderation einer weiteren Fox-Show abgeben. In der kommenden Staffel von "Beat Shazam" wird ihn Komiker Nick Cannon (42) vertreten. Grund für die Auszeit ist ein medizinischer Notfall, wegen dem der Schauspieler am 12. April ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Worum es sich bei der Komplikation genau handelt, ist bis heute nicht bekannt. Corinne Foxx gab vor wenigen Tagen Entwarnung, ihr Vater sei "seit Wochen" nicht mehr im Spital.

Corinne Foxx: Seit Jahren an der Seite ihres Vaters im TV

Jamie Foxx moderiert "Beat Shazam" seit 2017. In der Sendung müssen die Kandidaten Musikstücke erkennen, schneller als die titelgebende App aus dem Hause Apple. Als Co-Moderatorin und DJ fungiert dabei Corinne Foxx. Auch sie wird in der neuen Staffel ersetzt. Ihre Aufgabe übernimmt eine weitere Promi-Tochter: Kelly Osbourne (38).

Corinne Foxx steht schon seit ihrer Kindheit neben ihrem Vater vor der Kamera, erstmals im Alter von sechs Jahren in "The Jamie Foxx Show".

"We Are Family": Darum geht es in der Foxx-Familienshow

Bei "We Are Family" singt ein nicht-prominentes Familienmitglied ein Duett mit seinem berühmten Verwandten. Der Promi ist dabei nicht zu sehen. Die Kandidaten können bis zu 100.000 Dollar gewinnen, wenn sie den Star erraten.

"Jamie und Corinne sind wichtige Partner für die Fox-Familie", heißt es vonseiten des Senders. "Ihre grenzenlose Energie und ihr charmantes Zusammenspiel mit den Kandidaten sind unwiderstehlich, was sie zu den perfekten Gastgebern von 'We Are Family' macht".